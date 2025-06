NAMPO Kaap 2025 belig slim boerdery oplossings vir ‘n volhoubare toekoms

Namate die wêreldwye landboulandskap ontwikkel te midde van klimaatsverandering, bevolkingsgroei en voedselsekerheidsuitdagings, sal NAMPO Kaap 2025 weer dien as ’n toonaangewende platform waar produsente en vooruitgang ontmoet.

Van 10 tot 13 September 2025 verwelkom Bredasdorp Park besoekers by die Wes-Kaap se kenmerkende landbou-ekspo, met die fokus op vanjaar se tema: “Slim Tegnologie vir Doeltreffende Hulpbronbestuur.”

Aangebied deur Bredasdorp Park NPC in samewerking met Graan SA, nooi NAMPO Kaap 2025 produsente, landbou-vennote en die publiek uit om te ontdek hoe innovasie en volhoubaarheid saamwerk om die toekoms van boerdery in Suid-Afrika te ontsluit.

Tema: Slim tegnologie vir doeltreffende hulpbronbestuur

Die tema van vanjaar se ekspo beklemtoon een van die mees dringende prioriteite in landbou vandag: om meer te doen met minder. Met toenemende druk op grond, water, energie en grondgesondheid, wend produsente hulle tot slim tegnologie om insette te optimaliseer, vermorsing te verminder en produktiwiteit regdeur die waardeketting te verbeter.

“Tegnologie het noodsaaklik geword om die toekoms van volhoubare boerdery te navigeer. Of dit nou KI, sensors, hommeltuie of dataplatvorms is – hierdie innovasies help produsente om beter besluite te neem, hulpbronne te bespaar en mededingend te bly. By NAMPO Kaap bring ons daardie oplossings tot lewe in ’n werklike omgewing,” sê Dr Dirk Strydom, Besturende Direkteur van NAMPO (Edms.) Bpk.