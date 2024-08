Myburgh Toerusting se stroperrolmoer werk hardkoppige stronke fluks weg

Na ‘n suksesvolle oes is dit weer tyd om jou lande reg te kry, maar hardkoppige stronke kan lank vat om op te breek, jou bande beskadig en jou grondbewerkingstyd stuit. Veral vir konvensionele planters om hulle werk reg te kan doen, is dit nodig dat stronke verdwyn voor planttyd. Myburgh Toerusting se stroperrolmoer is net die masjien wat jy nodig het.

Jannie Myburgh sê hulle stroperrolmoer spaar geld en kosbare tyd.

“Ek trap my stronke flenters terwyl ek stroop en my buurman wag eers dat sy beeste die oes reste benut voordat hy sy rolmoer neersit. So, my rolmoer werk tussen twee en drie maande voor syne en die stronke wat gebreek is, kan al begin afbreek, terwyl syne nog soliede riete is totdat die beeste klaar gewei het,” verduidelik hy

Hierdie rolmoer het ook geen uitwerking op die beeste se eetlus nie. Waar ‘n normale rolmoer stof op die reste laat lê wat kan maak dat die beeste nie verder wil eet nie, voer die stroperrolmoer die reste deur die stroper so die beeste se kos lê nie op die grond waar die romloer die res van die stronke opkap nie. Dus kan jy jou stronke opkap voordat jy jou beeste laat wei.

‘n Rolmoer is normaalweg ‘n swaar werktuig wat diesel vreet, maar Myburgh Toerusting se stroperrolmoer bout aan die onderkant van die stropertafel vas. Jy gebruik dus die gewig van die tafel om die stronke stukkend te kap en fyner te breek.

En as jy die stronke in die grond wil inwerk is een enkele disbewerking genoeg om dit reg te kry en jy kan met die volgende bewerking aangaan sonder dat die stronke saamsleep of aanpak.

“Die gedagte aan die tafelrolmoer het ontstaan as ‘n kostebesparingsplan. Die tafelrolmoer is baie kleiner en ligter, omdat hy die tafel se gewig gebruik. Dit beteken jou kostes is amper niks nie. Hy loop waar jou stroper in elk geval sal loop,” verduidelik Jannie.

Die eenvoudige ontwerp bout net aan die tafel se raam vas. Die lemme is ook kleiner gemaak sodat die stroperrolmoer steeds die stronke doeltreffend kan platdruk en fynkap selfs waar ‘n ryskoonmaker gebruik is.

Dit is wel ‘n uitdaging om ‘n tafelrolmoer te ontwerp wat op alle tafels pas, dus sal Myburgh Toerusting ‘n reeks tafelrolmoere ontwerp wat by die spesifikasies van verskillende tafels aanpas.

“Die gedagte is dat ons hom nie vir die kliënt hoef te installeer nie. Jy koop hom en bout hom bloot net vas. Hy is ook so ontwerp dat hy nie in die pad van jou tafelkarretjie is nie,” vertel Jannie.

‘n Groot byvoordeel van die plan is dat dit skade aan jou masjiene en voertuie voorkom. Die stronke wat jou bande kan vernietig word nou platgedruk sodat jou stroper, ander grondbewerkingsmasjiene en selfs jou bakkie net in die lande kan inry.

So om lastige stronke vinnig en kostedoeltreffend uit die pad te kry, terwyl jy jou bates beskerm, maak vandag nog kontak met Myburgh Toersting en bestel jou stroperrolmoer. Besoek hulle webtuiste by www.mtoer.co.za om meer te leer.