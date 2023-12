Mooibank Boerdery se Beefmasters op aanbod op 16 Januarie 2024

By

Mooibank Boerdery het weer ‘n hele trop beeste met die hand uitgesoek vir hulle produksieveiling. Die veiling vind plaas op die plaas Langkloof in die Wakkerstroom-distrik. Merk solank Dinsdag, 16 Januarie 2024 in jou dagboek.

Daar is altesaam 450 kommersiële Beefmasters op aanbod. 120 koeie en 120 kalwers word saam aangebied in 3-in-1 pakkies, asook 30 koeie en 30 kalwers. Verder is daar ook 150 dragtige koeie beskikbaar.

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com