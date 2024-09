Mielie-oes is 22,09% minder as in 2023

Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 12,801 milj. ton gestel, wat 1,98% of 258 750 ton minder is as die vorige skatting van 13,060 milj. ton. Die verwagte opbrengs van mielies is 4,86 t/ha.

Die geskatte mielie-oes is 22,09% of 3,629 miljoen ton minder as die 2023-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 79% van die 2024-oes produseer.

Die produksieskatting van witmielies is 6,084 miljoen ton, wat 1,68% of 103 850 ton minder is as die vorige skatting van 6,188 milj. ton. Die oppervlakteskatting vir witmielies is 1,555 milj. ha en die verwagte opbrengs is 3,91 t/ha.

In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,717 milj. ton, wat 2,25% of 154 900 ton minder is as die 6,872 milj. ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir geelmielies is 1,082 milj. ha en die opbrengs is 6,21 t/ha.

Die hoofrede vir die afname in die produksieskatting vir wit- en geelmielies is as gevolg van minder produsentelewerings (soos gerapporteer deur SAGIS), teenoor wat die Komitee in Augustus 2024 aangedui het.

Ander somergewasse:

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is 635 750 ton, wat 2,08% of 13 500 ton minder is as die vorige skatting van 649 250 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 529 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,20 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is 1,811 milj. ton wat 1,80% of 32 000 ton meer is as die 1,779 milj. ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 1,151 milj. ha, met ‘n verwagte opbrengs van 1,57 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is 51 745 ton, wat 1,71% of 900 ton minder is as die 52 645 ton van die vorige skatting. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 41 200 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,26 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is onveranderd gelaat op 95 830 ton. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 42 100 ha, en die verwagte opbrengs is 2,28 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting ook onveranderd gelaat op 50 495 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 39 550 ha, en die verwagte opbrengs is 1,28 t/ha.

NIE-KOMMERSIëLE MIELIES – VOORLOPIGE OPPERVLAKTE- EN PRODUKSIESKATTING: 2024

Die voorlopige oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 347 000 ha, wat ’n afname van 3,24% verteenwoordig in vergelyking met die 358 620 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 575 000 ton, wat 13,41% minder is as die 664 040 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 46% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 22%.

Wintergewasse – 2024 produksie-seisoen

Koring: Die verwagte produksie vir koring is 1,939 milj. ton, wat 1,86 % of 35 320 ton meer is as die vorige skatting van 1,903 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,84 t/ha is.

Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,104 mij. ton (57%), wat 36 800 ton meer is as die vorige skatting van 1,067 milj. ton. In die Noord-Kaap is die beraamde produksie 277 400 ton (14%) – dieselfde as die vorige skatting. In die Vrystaat is die verwagte produksie 227 850 ton (12%), in vergelyking met die vorige maand se 227 500 ton.

Die oppervlakteskatting vir koring is hersien na 505 300 ha, wat 1 000 ha minder is as die 506 300 ha teenoor die vorige skatting. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 368 000 ha of 73 %, die Vrystaat is 49 000 ha of 10 % en 38 000 ha of 8% is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir gars is 398 535 ton, wat 4,00% of 16 600 ton minder is as die vorige maand se skatting van 415 135 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 100 700 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,96 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 294 645 ton, wat 10,87 % of 28 895 ton meer is as die vorige skatting van 265 750 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 165 750 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,78 t/ha. Die verwagte oes vir hawer vir die 2024-seisoen is 68 300 ton en die oppervlakteskatting is 31 000 ha. Die verwagte opbrengs is 2,20 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting 19 200 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 16 000 ha, en die verwagte opbrengs is 1,20 t/ha.