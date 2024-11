Massey Ferguson MF 5710: Toonbeeld van krag en betroubaarheid in suikerriet boerdery

Die suikerrietbedryf in Suid-Afrika speel ՚n sleutelrol in die land se landbou-ekonomie, met uitgebreide boerderybedrywighede wat sowel plaaslike as internasionale markte bedien. Gansen Moodley is ՚n suikerriet- en makadamiaboer naby Kearsney, net buite Durban, en boer al vir dertig jaar in die omgewing onder die naam, Sentara Investments.

Hy vertel: “Van die grootste uitdagings wat ons in die gesig staar, is die onvoorspelbare weersomstandighede – te veel reën op

een slag en dan die uiterste droogtes kort daarna.”

Hy voeg by: “Nog ՚n groot uitdaging vir ons in hierdie distrik is die beskikbaarheid van arbeid en die hoë insetkoste in die suikerrietbedryf.” Die suikerrietbedryf is nie net afhanklik van goeie landboupraktyke nie, maar ook van die regte toerusting om produktiwiteit en doeltreffendheid te verseker.

Die soet sukses van Massey se 5710 trekker

“Ek het in April vanjaar vir my ՚n nuwe Massey 5710-trekker aangekoop; ek het voorheen ՚n Massey 440-trekker gehad wat ek vir ongeveer ses jaar op die plaas gebruik het. Met die hoë insetkoste moes ek na iets meer volhoubaar kyk en die rede waarom ek juis op die 5710 besluit het was oor sy brandstofdoeltreffendheid. Boonop is dit ՚n baie meer gevorderde trekker as die vorige model,” sê Gansen.

“Die 5710 se brandstofdoeltreffendheid is uitstekend, wat my werklik help om koste te verminder,” sê hy. “Die trekker se krag en veelsydigheid is van onskatbare waarde wanneer dit kom by moeilike take soos grondvoorbereiding en vervoer van swaar vragte. Hierdie trekker het my verwagtinge oortref!”

Gansen vertel verder dat die Massey Ferguson 5710 baie betroubaar is, selfs in die uitdagende terrein van suikerrietlande. “Dit is kragtig genoeg om moeilike toestande met gemak te hanteer, maar terselfdertyd is dit baie maklik vir die operateur om te bestuur,” voeg hy by. Dit het gelei tot ՚n merkbare toename in sy produktiwiteit en die gehalte van sy oeste.

Hy voeg by: “Een van die eienskappe wat vir my baie uitstaan van die trekker is sy remvermoë. As gevolg van die steiltes en nat omstandighede waarin ons boer, veral wanneer die sleepwa swaar gelaai is met die suikerriet van sowat 13 ton, is die remstelselvir ons van die uiterse belang, vir die veiligheid van ons operateurs asook ons oeste.”

Gansen lig ook uit dat ander soorte trekkers se dienstussenposes 250 uur is, maar die Massey s’n is 500 uur. “Die trekker se paneel stel ons vooraf in kennis wanneer die trekker versien moet word. Die langer dienstussenposes is ook ՚n groot pluspunt vir ons,” verklaar Gansen.

Sugar Coast Motors in Darnall is die plaaslike Massey Ferguson-handelaar. Gansen praat met lof van hulle diens en ondersteuning: “Die Sugar Coast Motorsspan is baie behulpsaam, nie net met algemene navrae en naverkopediens nie, maar ook wanneer die trekker versien

moet word is hulle flink en voorbereid.”

Mishen Moodley is verantwoordelik vir die trekker-afdeling by Sugar Coast Motors, en hy self het ՚n groot liefde vir die Massey-handelsmerk. Mishen vertel dat sy pa grootgeword het met Massey en so ook die liefde vir die rooi aan hom oorgedra het. Sugar

Coast Motors is toegwyd daar-toe om hulle klante en boere voluit te ondersteun met onderhoud, herstelwerk en die verskaffing van onderdele, wat die lewe van boere baie vergemaklik.

Hy vertel: “Sugar Coast Motors is die verskaffer van een van die beste trekker-handelsmerke in die bedryf, asook gebruikte toerusting en trekkers, werktuie van hoë gehalte, en ons bied ook naverkopediens aan boere in die omgewing deur onderdele te voorsien, asook dienste en herstelwerk aan trekkers en toerusting te doen.”

Mishen meen dat die MF5710 die perfekte tussenin-trekker is vir meeste van die suikerrietboere in die omgewing. “Hierdie trekker is sterk en veelsydig om die daaglikse take op die plaas doeltreffend af te handel – of dit nou grondvoorbereiding is of aanry van suikerriet tydens oestyd,” sê hy.

“Hierdie trekker is ՚n werkesel vir Afrikatoestande wat terselfdertyd waarde vir geld aan boere bied. Ek sal hierdie trekker aan boere in dieselfde boerderyomstandighede aanbeveel, want met sy vele sterkpunte bied hierdie trekker jou die gemoedsrus op jou aankoop.

“Ons ontvang baie positiewe terugvoer oor die 5710 van ons klante. “Ons het gevind dat suikerrietboere hierdie model verkies vanweë sy robuustheid en die manier waarop hy ontwerp is om aan die spesifieke behoeftes van hulle boerderye te voldoen,” verduidelik hy.

“Die winsgrens in boerdery is moeilik en klein. Ons is bewus daarvan, en ons produkaanbieding- en oplossings moet tot voordeel van alle

boerderygemeenskappe wees. Ons moedig enige boer wat ook soortgelyke sukses, sonder sukkel, wil ervaar aan om die MF5710-trekker te oorweeg,” sluit Mishen af.

AGCO stel die boer eerste

Volgens AGCO se streeksverteenwoordiger vir Natal, Sameer Sheik, is die Massey Ferguson 5710 ՚n voorbeeld van hoe tegnologie en

vernuwing saamwerk om boere te ondersteun. “Ons is baie trots op die tegnologiese verbeterings wat in hierdie model ingesluit is,” sê hy.

Van brandstofdoeltreffendheid tot ‘n sterker en meer omgewingsvriendelike ontwerp, die 5710 is ՚n stap in die rigting van volhoubare boerdery. “Dit is so lekker om ՚n getuigskrif vanaf ons boere te hoor, soos Gansen vertel, waar hy van twee trekkers in sy vloot oorgeskuif het na net een trekker om meer doeltreffend te boer.”

AGCO se verbintenis tot ondersteuning van boere en hulle handelaars is sigbaar in hoe hulle hulle produkte aanpas volgens boerderybehoeftes in Afrika. Die Massey Ferguson 5710 is dus nie net ՚n kragtige stuk trekker nie, maar ook ՚n betroubare vennoot in die veld. Sameer vertel: “Ons is baie beïndruk met hoe die MF5710 werk en floreer in die toestande hier op Gansen se plaas. Ons as AGCO se visie en missie word sterk gedryf om die boer eerste te stel, en Massey Ferguson se dryfkrag stem ooreen met wat ons as AGCO in die

landboubedryf wil bereik deur uitstaande verkope en naverkopediens aan ons handelaars en ons boere te bied.”

Die Massey Ferguson 5710-trekker bied verskeie voordele en kenmerke wat hierdie trekker baie geskik maak vir die suikerrietbedryf. Sameer lig ՚n paar voordele van die Massey Ferguson 5710 uit:

• Kragtige enjin: Die trekker is toegerus met ‘n viersilinder AGCO Power-dieselenjin van 4,4 liter wat 76 kW (105 pk) lewer, wat oorgenoeg krag is vir swaar landbouwerk.

• Uitmuntende wringkrag: Met maksimum wringkrag van 410 Nm teen 1 600 opm, beweeg die trekker maklik deur die swaar grond

van suikerrietplantasies.

• Brandstofdoeltreffendheid: Die groot brandstoftenk van 170 liter verseker langer ononderbroke werkstyd omdat daar minder dikwels vir brandstofaanvulling gestop hoef te word.

• Veelsydige kragoordag: Die 12 x 12 gesinkroniseerde ratkas met kragvorentoe-en-truskakeling bied die gladde en doeltreffende ratverwisseling wat nodig is vir die wisselende terrein en hellings van suikerrietlande.

• Sterk konstruksie: Die trekker se stewige bou en vierwielaandrywing maak hom geskik vir die uitdagende toestande van suikerrietboerdery.

• Hidrouliese stelsel: Die oopkring hidrouliese stelsel met sy gekombineeerde pompvloei van tot 98 liter per minuut verseker die doetreffende werking van alle landbouwerktuie.

Boer vooruit met Massey se 5710

Massey Ferguson se 5710 het bewys dat dit die geskikte trekker is vir suikerrietboere wat hoë werkverrigting en betroubaarheid soek. Of dit nou die verbetering van opbrengs of die gemak van gebruik is, hierdie trekker stel beslis nie teleur nie. Sugar Coast Motors en AGCO se ondersteuning maak dit nog makliker vir boere om die beste uit hulle toerusting te kry. “Hierdie trekker is die regte trekker vir ons suikerrietboerdery. Ek gaan beslis binnekort nog so model aanskaf vir my makadamia-boerdery,” sluit Gansen af.

Met die Massey Ferguson 5710 aan jou kant, kan die boer seker wees dat hy die regte hulpmiddel het om sy plaas na die volgende vlak te

neem.

Vir enige navrae besoek Massey Ferguson se webtuiste. Indien jy in die KwaZulu-Natal omgewing is, praat met die mense by Sugar Coast Motors by (+27)-32-551-3041.