Mahindra bring slim boerdery na jou plaas met AgriWys
Mahindra Tractors het by vanjaar se NAMPO Kaap weer bewys dat hulle ernstig is oor vernuwende oplossings vir die plaas. Met die bekendstelling van hul nuwe telematika-platform, AgriWys, word digitale boerdery nou nog meer toeganklik vir Suid-Afrikaanse produsente.
AgriWys is ontwerp om boere se werk makliker en meer winsgewend te maak deur middel van intydse data, vlootbestuur en slim monitering van trekkers en werktuie. Met hierdie nuwe stelsel kan boere hul trekkers van enige plek af dophou, prestasies ontleed en selfs brandstof- en onderhoudskoste beter bestuur.
’n Slim oplossing vir moderne uitdagings
Boerdery word daagliks meer mededingend en marges al hoe dunner. Elke liter brandstof en elke werksuur moet optimaal benut word. Hier speel AgriWys ’n sleutelrol. Die platform gee jou intydse insig in presies wat op jou plaas aangaan – van waar jou trekkers werk tot hoe doeltreffend hulle aangewend word.
Die stelsel bied:
- Intydse GPS-opsporing van trekkers en werktuie.
- Spoed- en enjinstatus, met lewendige monitering om te keer dat duur foute insluip.
- Daaglikse ritlogs en logboeke vir beplanning en rekordhouding.
- Uitgawe-opsporing, insluitend herstelwerk en onderdele.
- Prestasiemaatstawwe soos enjinure en bewerkte hektaar.
- Waarskuwings vir spoedoortreding, brandstofdiefstal of verkeerde gebruik van toerusting.
Hierdie data word alles saamgevoeg in ’n kragtige aanlyn beheerpaneel wat maklik verstaanbaar en aanpasbaar is.
Monitering in jou handpalm
Die dae van raai of skakel om uit te vind waar ’n trekker is, is verby. Met die AgriWys-toep kan boere hul hele vloot van ’n slimfoon of rekenaar bestuur.
Die Live Location Tracking-funksie wys presies waar jou trekkers is en wat hulle doen. As ’n trekker buite ’n voorafbepaalde area beweeg, kry jy onmiddellik ’n kennisgewing. So word risiko’s soos diefstal of verkeerde aanwending vinnig beperk.
Verder bied die toepassing Fleet Overview Dashboards wat ’n oorsig gee van al jou trekkers en implemente se werk, brandstofverbruik en taakvordering. Dit beteken vinniger en beter besluite, minder verlore ure en meer beheer oor jou boerdery.
Meer as net trekkerbestuur
AgriWys is nie bloot ’n GPS-stelsel nie – dit is ’n volledige vlootbestuuroplossing.
Behalwe vir ligging en prestasiemonitering, kan jy ook:
- Bestuurdersprofiele skep en bestuur.
- Verskeie tale gebruik om die stelsel aan te pas vir jou plaaswerkers.
- Diagnostiese funksies benut wat in die toekoms verder uitgebrei gaan word.
- Veiligheid verbeter met waarskuwings vir brandstofvlak, oormatige spoed en selfs onwettige toegang tot die trekker.
Hierdie funksies help produsente om onderhoud beter te beplan, risiko’s te beperk en ’n gesonde lewensduur van hulle masjinerie te verseker.
Slimmer boerdery, beter resultate
Volgens Mahindra is AgriWys ontwikkel met die oog op kleiner, meer doeltreffende boerdery. Dit beteken selfs medium- en opkomende boere kry toegang tot tegnologie wat voorheen net vir groot kommersiële plase beskikbaar was.
Deur jou trekkers se prestasie intyds te monitor, kan jy:
- Brandstofverbruik verminder.
- Oortollige stilstand vermy.
- Werksure beter benut.
- Onderhoud en herstelkoste verlaag.
- Produksie beplan met meer akkuraatheid.
Uiteindelik lei dit tot hoër winsgewendheid en ’n sterker mededingende posisie vir plaaslike produsente.
’n Toekomstige belegging
Mahindra sien AgriWys nie as ’n afsonderlike hulpmiddel nie, maar as ’n toekomstige belegging in slim boerdery. Die stelsel sal voortdurend uitgebrei word met nuwe funksies soos gevorderde diagnostiek, nog meer aanpasbare verslae en verbeterde sekuriteit.
Dit sluit ook in die moontlikheid om met ander digitale platforms te integreer, wat produsente se toegang tot presisieboerderydata verder sal vergroot.
Gemaak vir Afrika
Wat AgriWys besonders maak, is dat dit ontwikkel is met Afrika- en Suid-Afrikaanse boere in gedagte. Die toepassing hou rekening met plaaslike uitdagings, soos brandstofdiefstal, wagtyd by implemente, en die behoefte aan eenvoudige, bruikbare data eerder as oorweldigende statistieke.
Mahindra beklemtoon dat hierdie stelsel die krag van 4G-GPS-tegnologie gebruik, wat boere intyds aan hul vloot verbind hou – maak nie saak waar hulle is nie.
Met die bekendstelling van AgriWys betree Mahindra ’n nuwe era van digitale boerdery in Suid-Afrika. Dit is meer as net ’n tracker; dit is ’n vennoot in jou boerdery wat jou help om beheer te neem, besluite vinniger te maak en jou winsgewendheid te verhoog.
Soos boerdery al hoe meer tegnologiegedrewe word, wys Mahindra dat hulle nie net trekkers bou nie, maar ook oplossings wat bydra tot die langtermyn volhoubaarheid van produsente.
