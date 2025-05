Limpopo Bonsmara-klub veiling behaal top pryse en lok talle in die veebedryf

203 words

Limpopo Bonsmara-klub se veiling op 9 Mei het talle boere gelok en goeie pryse behaal. Die duurste bul van Mockford Farms (Pty) Ltd is R 70 000 verkoop aan Paradise Creek Investments 15 (Edms) Bpk.

Die veiling se totale omset was: R 3 257 000

Veilingsuitslae:

Stoet

Tien bulle is verkoop en die hoogste prys behaal was R70 000.

Drie koeie met kalwers is verkoop en die hoogste prys behaal was R25 000. Koper is JD Venter Bonsmaras (Dendron) en verkoper was Mockford Farms (PTY) LTD (Polokwane).

Kommersieel

Koeie met kalwers se hoogste prys behaal was R25 000 aan Iricel Beleggings (EDMS) BPK (Polokwane). Verkoper was Ebas Boerdery (Polokwane).

Dragtige koeie se hoogste prys was R19 000 aan PS Vorster T/A PSV Kalahari Reds (Letsitele). Verkoper was Mazunga Boerdery (Letsitele).

Dragtige koeie met kalwers se hoogste prys behaal was R26 000 aan koper JJ Van Staden (Bandelierkop) en Beefridge Bonsmaras (Louis Trichardt). Verkopoer was Neustadt Boerdery Edms Bpk en JD Venter Bonsmaras (Dendron).

Dragtige verse se hoogste prys was R26 000. Koper: Van Veijeren Boerdery (PTY) LTD (Letsitele). Verkoper: Mazunga Boerdery (Letsitele)

Oop verse se hoogste prys behaal was R20 000 aan JD Venter Bonsmaras (Dendron). Verkoper: Ebas Boerdery (Polokwane).

Vleissentraal was die afslaer. Limpopo Bonsmara Klub hoop om julle volgende jaar weer daar te sien.