Landbou se toekoms is blink vertel Waterkloof-leerders

Wanneer jy ՚n boer vra hoekom hy elke dag in die lande wil wees, sal meeste van hulle antwoord: “Boerdery is in my bloed.” Een ding is seker: ՚n Boer weet in sy hart al van jongs af wat hy wil doen.

By Hoërskool Waterkloof is dit nie anders nie. Hier weet die jongmanne wat Landboutegnologie as ՚n vak het reeds waar hulle harte lê. Met die hulp van New Holland maak die skool hulle leerders gereed vir die landbouwêreld deur hulle teoretiese en praktiese kennis nou reeds op te bou.

Nico Pretorius, die Landboutegnologie-onderwyser, verduidelik dat die skool ՚n duidelike plan het om hierdie vak in die toekoms aan al hulle leerders aan te bied, en so te help om die toekoms van landbou te laat groei. Tans bied hulle die vak vir graad tien en elf aan, en in 2025 sal die vak beskikbaar wees vir graad tien, elf en twaalf. Hulle wil ook teen volgende jaar Landboustudies aan die graad agts bied. In 2026 sal leerders in graad agt en nege Landboustudies as ՚n vak kan volg, terwyl die res van die grade Landboutegnologie kan kies.

In die toekoms wil hulle die moontlikheid ondersoek om Landbouwetenskap, Landbou-ekonome en Landboubestuur ook aan te bied. Hy benadruk dat die belangrikheid van die vakke nie onderskat moet word nie. Dit leer die kinders wat alles op ՚n plaas gebeur, hoe om met hulle hande te werk en oor die nuutste tegnologie wat in die landbousektor beskikbaar is. Dit alles gaan help om die voedselsekerheid wêreldwyd te vestig vir die toekoms.

“Om New Holland aan boord te hê by Hoërskool Waterkloof is baie belangrik, want die kinders leer van tegnologie, hulle leer van ploeë, trekkers en enjins. Dit is lekker en leersaam om die toerusting te sien waarmee hulle eendag gaan werk. Maatskappye soos New Holland help ons om vir die kinders praktiese voorbeelde te kan gee,” verduidelik Nico.

Hy glo dat meer maatskappye betrokke moet raak by skole, soos wat New Holland gedoen het, omdat minderbevoorregte skole en afgeleë skole nie altyd die geleentheid kry om vir hulle kinders dieselfde te bied nie. Die landboustudies by Hoërskool Waterkloof is sekerlik besig om sy merk te laat en vier van die Landboutegnologie-leerders in graad elf het klaar besluit waar hulle by die landbousektor wil aansluit. Stiaan Coetzee vertel dat die landbousektor vir hom vreeslik interessant is. Sy liefde kom van sy graad agt jaar toe hy ՚n video gesien het oor hoe plante ontkiem word. Hy het nog navorsing gaan doen en sy liefde vir plante het net aangehou groei. Hy beplan om in ՚n landbourigting te gaan studeer sodat hy plante kan ontwikkel wat meer voedingswaarde kan bring.

“My oupa het jare gelede met plante gewerk en hy het ՚n boon ontwikkel wat tot vandag toe gebruik word. As ՚n mens byvoorbeeld meer voedingsware in ՚n vrug kan inprop, dat jy net dit hoef te eet vir die dag en nie vyf verskillendes nie, maar net daardie een. Ek dink dit sal regtig ՚n verskil maak in hoe mense na voedsel kyk,” verduidelik hy.

Sy landbourolmodelle is sy oupa en sy vriendin se pa. Laasgenoemde het ՚n sampioenboerdery en het 28 jaar ervaring in die bedryf. Hy vertel dat hulle baie struikelblokke oorkom het en beplan om vir die volgende 26 jaar 100 ton sampioene per week te oes. Franco du Randt is in Ermelo gebore, waar hy op ՚n plaas grootgeword het. Sy gesin het met Merino’s en Drakensbergers geboer. Sy droom is om eendag sy eie wildsplaas en ՚n koffieplantasie of twee te besit. “Ek het my pa baie keer gehelp om die skape in te spuit en te skeer en Sondae het ons beeste gaan tel, so dit was maar net deel van my opvoeding.”

Franco wil help om die voedselsekerheid te verbeter deur meer organies te boer en voedsame produkte na die mark te neem. “Ek wil onthou word as iemand wat omgegee het vir sy mense, die grond verbeter het, omgesien het na sy plaaswerkers en die plaas in ՚n beter toestand gelaat het as wat ek dit gekry het,” vertel hy.

Een van hulle destydse bure, oom Kerneels, is sy landbourolmodel. Oom Kerneels het met Beefmasters geboer en was vir Franco ՚n inspirerende mens wat omgesien het na sy gemeenskap. Jean Moelich vertel dat die proses van grond tot mond hom al jare interesseer. Sy nefie het onlangs op ՚n wynplaas getrou en die aspekte van die tipe boerdery het hom betower, daarom sal hy eendag ՚n wynplaas wil besit. Hy stel ook belang in die baie moontlikhede wat beesboerdery inhou en vertel dat hy graag met beeste ook sal wil boer.

“Ek sal onthou wil word as iemand wat altyd die beste produkte gelewer het vir goeie waarde vir geld. My landbourolmodel is Angus Buchan, want hy leer mens nie net hoe om jou lande te laat groei nie maar ook hoe om geestelik te groei en op die Here te vertrou al is tye moeilik.”

Jacobus van den Berg het by sy pa geleer boer. Hy het van jongs af geleer trekker ry en by sy pa geleer van die graanboerdery. “Ek is opgewonde oor die toekoms van landbou want ek wil graag eendag in my pa se voetspore volg en hom net trots maak en die boerdery laat voortleef. Ek sal graag onthou wil word as iemand wat nooit teruggestaan het vir ՚n uitdaging nie en wat altyd bereid was om sy gemeenskap te help en net Suid-Afrika ՚n beter plek te maak,” vertel hy trots. Sy pa is sy rolmodel.