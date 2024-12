Lamb Champs: Chrisna Vermeulen stap met louere weg as 2024 se Karoo-kampioen

426 words

Die 2024 Karoo Lamb Champs is vanjaar gehou in die historiese Pastoriestraat in Graaff-Reinet, en het weereens die uitsonderlike kwaliteit en erfenis van Suid-Afrikaanse lamsvleisproduksie ten toon gestel. Dié geleentheid, ’n viering van die beste Karoo-lam, is afgesluit met Chrisna Vermeulen wat as die uiteindelike kampioen gekroon is vir die vervaardiging van die lekkerste lam van die jaar.

Vermeulen het die gesogte titel van Karoo Lamb Champ verwerf asook ’n bronstrofee ter waarde van R50 000, gemaak deur Nic van Rensburg, en R25 000 kontant. Die tweede plek is aan Chrisna Venter toegeken, en die derde plek het aan Lukas Steenkamp gegaan.

Tydens vanjaar se kompetisie het 29 Karoo-lamboere, wie almal geregistreer is by die Karoolam-konsortium, die egtheid en kwaliteit van Karoolamsvleis ten toon gestel. Deelnemers is op streng kriteria beoordeel, insluitend vleis smaak, tekstuur, en algehele kwaliteit.

Die geleentheid was ’n ware gemeenskapsviering, met plaaslike inwoners wat ’n integrale rol daarin gespeel het om dit ’n sukses te maak. Al die bykosse wat die lamsvleis vergesel het, is gemaak volgens plaaslike resepte, met bestanddele verkry en voorberei deur die talentvolle inwoners van Graaff-Reinet, om die unieke kulinêre tradisies van die Karoo ten toon stel.

Pastoriestraat was vol vakansiegangers wat op pad is na die kus, baie van hierdie vakansiegangers het gestop om te kom deel in die feestelikhede en Lamb Champs-vleis by die plaaslike Pick ’n Pay te koop voor hulle verder reis. Hierdie spesiale aanbieding in die winkel het besoekers toegelaat om ’n stukkie van die Karoo se erfenis saam te neem, om te verseker dat hul vakansie-etes van die beste kwaliteit sal hê.

Optredes deur Ichnus en Juan Boucher het bygedra tot die opgewekte atmosfeer en ’n onvergeetlike ervaring vir die deelnemers geskep.

Francois Rossouw, uitvoerende hoof van Saai, het sy dankbaarheid uitgespreek: “Hierdie geleentheid is meer as net ’n kompetisie – dit is ’n viering van die erfenis, veerkragtigheid en uitnemendheid van Karooboere. Baie geluk aan al die deelnemers vir hul harde werk en toewyding, en ’n spesiale dankie aan ons borge Pick ’n Pay, Toyota, en Karoolam-konsortium wat hierdie geleentheid moontlik gemaak het. Ons is ook baie dankbaar vir die gemeenskap van Graaff-Reinet wie se betrokkenheid hierdie viering so onvergeetlik gemaak het.”

Pick ’n Pay se deurlopende borgskap van Lamb Champs het ook die weg gebaan vir hul eksklusiewe kleinhandelaanbieding van Lamb Champs-vleis, direk verkry vanaf deelnemende boere. Hierdie inisiatief ondersteun nie net familieboere nie, maar verseker ook dat Suid-Afrikaners regoor die land die hoogste gehalte Karoolam kan geniet.

Vir meer inligting oor Lamb Champs en opkomende geleenthede besoek www.lambchamps.co.za.

Bron: SAAI