Lamb Champs 2024: Die Vrystaat bied ’n viering van plaaslike lamsuitnemendheid aan

Die Suider-Afrikaanse Agri-inisiatief (Saai) is opgewonde om die wenners van die Lamb Champs Reitz 2024-kompetisie aan te kondig, waar die beste lamsvleis in die Vrystaat ten toon gestel en gevier is. Hierdie geleentheid, wat by die Bielie Mielie Feesgronde in Reitz gehou is, het 37 plaaslike boere meegeding om te bepaal wie die lekkerste lam in die streek het.

Die mededinging was straf, en die top drie boere het met fantastiese pryse weggestap. Die eersteplek-wenner, Morne Coetzer, wat met Meatmaster-skape boer, het R25 000, ’n Pick ’n Pay-pakkie, ’n Weber-braaier en ’n bronstrofee ter waarde van R50 000 ontvang. Die tweedeplek-wenner, Abé Visser en Pierre Hattingh, wat met SAVM skape boer, het R10 000 gewen en ’n Pick ’n Pay -geskenkpak, en die derdeplek-prys van R5 000 en ’n Pick ’n Pay -geskenkpak het gegaan aan Chris Retief wat met Dohne-Merino boer. Hierdie boere se handewerk en toewyding om kwaliteit vleis te produseer was duidelik in die resultate.

Benewens die hoofkompetisie het 10 boere-unies aan ’n lamspitbraaikompetisie deelgeneem, wat nie net op die smaak van die vleis nie, maar ook op die voorbereiding, insluitend braaitegnieke en speseryversnitte, beoordeel is. Die wen-boere-unie, Sonop Boere-unie, het R15 000, ’n jaar se voorraad Buffelsfontein Brandewyn en ’n bronstrofee ontvang.

Wat bygedra het tot die opwinding van die dag was die skole se kompetisie, waar vier skole van die streek mekaar die stryd aangesê het deur dieselfde beoordelingskriteria as die boere te gebruik. Die eerste plek, Hoërskool Reitz, het R5 000 ontvang. Die hele skool het gratis toegang tot Wolkskool vir die jaar, ’n Built It-koopbewys ter waarde van R5 000 en ’n bronstrofee gewen.

’n Hoogtepunt van die dag was die aanhanger-gunsteling skaapkop-eetkompetisie, aangebied deur die Riemland Boere-unie, en die bekendstelling van ’n nuwe geleentheid —woldrakompetisie — wat deur Zoetis aangebied is. Die woldra-kompetisie het beide mans- en vrouekategorieë gehad, met die wenners, beide mans en vroue wat Zoetis Hampers ontvang het.

Die atmosfeer was elektries, met lewendige optredes van die plaaslike groep Die Rowers, asook Ivan Roux, Prop, en Riaan Benade, wat die gaste deur die loop van die dag vermaak het.

Lamb Champs werp steeds ’n lig op die toewyding en uitnemendheid van Suid-Afrika se boere. Vanjaar se geleentheid, met trots geborg deur Pick ’n Pay en ondersteun deur Toyota as ’n kategorieborg, beklemtoon die belangrikheid van plaaslike boerdery en die unieke geure van die Vrystaat.

Vir meer inligting en opdaterings oor toekomstige gebeure, besoek asseblief www.lambchamps.co.za.