Van tonnels tot boereplanne: NAMPO Kaap 2026 plaas praktiese landbou-innovasie in die kollig
Namate landbouprodusente toenemende klimaatsdruk, beperkte hulpbronne, hoër produksiekoste en veranderende markvereistes moet trotseer, sal NAMPO Kaap 2026 praktiese en kommersieel relevante innovasie sentraal in sy program plaas.
NAMPO Kaap vind van 9 tot 12 September 2026 by Bredasdorp Park plaas en sal produsente, navorsers, tegnologieverskaffers en ander landbourolspelers byeenbring om oplossings te ondersoek wat produktiwiteit, veerkragtigheid en langtermynwinsgewendheid kan versterk.
Twee programhoogtepunte – ’n gefokusde seminaar oor beskermde landbou en die gewilde Boereplanne-kompetisie – sal wys hoe innovasie kan wissel van gevorderde beheerde-produksiestelsels tot eenvoudige, bekostigbare idees wat in ’n plaaswerkswinkel ontwikkel is.
“Produsente moet nie net van nuwe tegnologie hoor nie; hulle het geleenthede nodig om met oplossings kennis te maak, die ekonomie daaragter te verstaan en te bepaal of dit onder plaaslike produksietoestande kan werk,” sê dr. Dirk Strydom, Besturende Direkteur van NAMPO (Edms.) Bpk.
“NAMPO Kaap skep daardie ontmoetingspunt tussen landbou-uitdagings, praktiese ervaring en nuwe idees. Of dit nou ’n gesofistikeerde waterbestuurstelsel of ’n boer se eie oplossing vir ’n alledaagse probleem is, innovasie word waardevol wanneer dit die manier waarop produsente funksioneer, verbeter.”
Beskermde landbou as antwoord op produksierisiko
’n Twee uur lange seminaar met die titel “Beskermde landbou as die toekoms van die Wes-Kaapse groentebedryf” vind op Vrydag 11 September 2026 plaas.
Die seminaar, wat deur Ikusasa en The Efficient Group geborg word, sal ondersoek hoe tonnelproduksie, hidroponika, klimaatbeheertegnologie en presisiewaterbestuur kan help om groenteproduksie in die Wes-Kaap te versterk.
Tegniese, ekonomiese en markverwante perspektiewe sal aangebied word, met gesprekke wat op die volgende fokus:
- klimaatsveerkragtigheid en produksiesekerheid;
- beskermde produksie-infrastruktuur;
- hidroponika en beheerde-omgewingslandbou;
- waterdoeltreffendheid en presisiewaterbestuur;
- kleinhandel- en varsproduktemarkvereistes;
- sosio-ekonomiese en ontwikkelingsgeleenthede; en
- die ekonomiese saak vir belegging in tegnologiegedrewe voedselproduksie.
Ekonoom Dawie Roodt sal na verwagting die program afsluit met ’n perspektief op die ekonomiese toekoms van tegnologie-ondersteunde landbouproduksie.
Die seminaar sal beheerde-omgewingslandbou posisioneer as ’n praktiese antwoord op die behoefte aan konsekwente gehalte, verbeterde hulpbrondoeltreffendheid en meer betroubare voorsiening regdeur die jaar aan varsproduktemarkte.
Dit sal ook die potensiaal van NAMPO Kaap en Bredasdorp Park uitlig om as ’n deurlopende demonstrasie- en kennisoordragplatform te dien waar produsente met tonneltegnologie, outomatisering, waterbesparingstelsels en produksiemodelle wat vir Wes-Kaapse toestande geskik is, kan skakel.
Die seminaar is gemik op groenteprodusente, ontwikkelende boere, landboubesighede, tegnologieverskaffers, kleinhandelaars, beleidmakers, beleggers en rolspelers wat by voedselsekerheid, waterbestuur en volhoubare landbou-ontwikkeling betrokke is.
Boereplanne vier praktiese vernuf
Innovasie wat deur boere en landbou-entoesiaste ontwikkel is, sal ook ’n prominente platform ontvang deur die 2026 Boereplanne-kompetisie.
Ná ’n sterk 2025-kompetisie, waartydens 32 inskrywings ontvang is, nooi Graan SA weer boere, uitvinders, leerlinge, studente en tegnologie-entoesiaste om praktiese idees in te skryf wat alledaagse werk op plase, in werkswinkels en rondom die huis eenvoudiger, veiliger, doeltreffender of meer bekostigbaar maak.
Inskrywings sal in agt afdelings beoordeel word:
- Nuut: oorspronklike landboutoerusting en digitale tegnologie;
- Gemodifiseerd: aangepaste implemente en sagteware;
- Gereedskap: elektriese en nie-elektriese gereedskap;
- Huis en tuin: praktiese huishoudelike oplossings;
- Ope-afdeling: kostedoeltreffende idees met ’n waarde van minder as R5 000;
- Skole-afdeling: inskrywings van leerlinge en studente;
- Kommersiële afdeling: produkte of planne wat reeds bemark word; en
- Video-afdeling: uitvindings wat nie fisiek uitgestal kan word nie.
Inskrywings vir die kommersiële en video-afdelings moet teen Donderdag 20 Augustus 2026 ontvang word, terwyl inskrywings vir die oorblywende afdelings op Dinsdag 1 September 2026 sluit.
Alle inskrywings moet op die amptelike inskrywingsvorm ingedien word. Fisiese inskrywings moet teen 14:00 op Dinsdag 8 September 2026 by die Boereplanne-uitstalarea by standplaas E8 afgelewer word.
Beoordeling vind op Woensdag 9 September plaas en die prysuitdeling word op Vrydag 11 September om 12:00 gehou.
Die prysgeld word deur Omnia Nutriology® geborg. Wenners sal op Landbouweekblad se platforms en die borge se sosialemediakanale aangekondig word. Die wenner van die kommersiële afdeling sal ook ’n uitstalruimte van 10 m × 10 m by NAMPO Kaap 2027 ontvang.
Besoekers sal die inskrywings gedurende NAMPO Kaap by die Boereplanne-standplaas langs Omnia kan besigtig.
Inskrywings en navrae kan aan Wim Venter gerig word by wim@grainsa.co.za of 086 004 7246.
“Die Boereplanne-kompetisie wys jaar ná jaar dat innovasie nie altyd ingewikkeld of duur hoef te wees nie. Dit begin dikwels met ’n praktiese probleem en iemand wat besluit dat daar ’n beter manier móét wees,” sê Strydom.
“Deur hierdie oplossings te deel, lewer deelnemers nie net ’n bydrae tot hul eie bedrywighede nie, maar ook tot ’n meer vindingryke, doeltreffende en veerkragtige landbousektor.”
Besoekersinligting
Kaartjies vir NAMPO Kaap 2026 is vaanlyn beskikbaar deur die bestaande kaartjieplatform. Kaartjies is nie dagspesifiek nie en kan op enige van die vier dae gebruik word.
Kaartjiepryse:
- R110 per volwassene aanlyn
- R120 per volwassene by die hek
- R60 per kind by die hek alleenlik
- Gratis toegang vir voorskoolse kinders
Ekspo ure:
- 09 tot 11 September: 08:00 tot 17:00
- 12 September: 08:00 tot 14:00
Verblyf-inligting:
- Cape Agulhas Toerismekantoor: 028 424 2584 / 082 896 2225
- www.overberg-info.co.za
- Tentverblyf by Bredasdorp Park: admin@antoinetteevents.co.za
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