Kunsmis met ’n hommeltuig? Jy het reg gehoor! | PACSys

“Welkom by PACSys by NAMPO Kaap!” Hierdie is die opgewonde woorde van Jeandré de Beer, verkoopsbestuurder, wat duidelik ’n passie vir sy produkte het.

Jordan Jeffree, takbestuurder vir PACSys in Middelburg, vertel dat hierdie maatskappy deur boere vir boere gestig is. Hy noem dat die resultate van hulle produkte uitstekend is en dat hulle verkope besig is om drasties toe te neem.

PACSys is al van die heel begin af in die landboubedryf en was die heel eerste maatskappy wat die gebruik van hommeltuie vir boerdery begin het!

Hommeltuie

“Ons sien vandag hier die DJI Agras T50-lugbespuitinghommeltuig. Boere gebruik dit vir die bespuiting van chemikalieë, korrelkunsmisstrooiing en onkruidkorrelverspreiding,” sê Jeandre. Hierdie nuwe model het ’n baie groter radar as sy voorganger. Verder kan dit baie gouer hindernisse optel en vermy.

“Sy verkykerstelsel is ook baie beter en het nou twee pare, nie net meer een nie,” gaan hy voort. “Een groot voordeel is die pomp wat nou 16 liter per minuut kan pomp, met twee pompe.”

As jy die ekstra mondstuk opsit, kan dit 24 liter per minuut pomp. “Ons kan enigiets tussen 15 en 20 hektaar per uur daarmee doen.”

Die masjien het baie sensors en liggies wat dit ook maklik maak om in die aand te gebruik.

“Nog ’n verbeterde kenmerk is die groter strooitenk. Dit is waarmee kunsmis en saad gestrooi word. Ons kan opgaan tot 450 kg per hektaar!” Saadgrootte en druppelgrootte kan ook verstel word.

Die batterystelsel word in net nege minute gelaai! Sodra dit volgelaai is, skakel die kragopwekker vanself af. Een battery gee vir jou omtrent so 2 000 hektaar se leeftyd voor jy hoef te begin dink om dit te vervang.

Meer as net ’n produk

Jeandre sê: “Ons bied nie net die produk aan nie. Ons belê in ons kliënte in opleiding en in ons naverkopediens. Ons groot fokus is om boere te help, nog dieselfde dag wat sy probleem opduik. Ons het onderdele en tegnikuste om jou so vinnig as moontlik weer in die lug te kry.

“Nadat jy die prysopgawe by my gekry het, kan ek die hommeltuig binne 72 uur op jou plaas hê. Van daar af maak ons ’n bespreking vir die opleiding, wat ’n vier-dag teoretiese en praktiese kursus is. Die kursus is R20 000 werd, maar vir jou is dit heeltemal gratis en ingesluit by die produk.”

Vir enige navrae, besoek PACSys se webblad by www.pacsys.co.za of skakel (+27)32-330-5009.

Tans by NAMPO Kaap is hierdie masjien op spesiale aanbieding!