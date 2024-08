Kom geniet die dag by Bonsmara Genetics se produksieveiling

Die Bonsmara Genetics produksieveiling beloof om een vir die boeke te wees. Dit sal op 9 Augustus 2024 by plaas Smallepad in Roedtan, Limpopo (GPS: -24ᵒ43’30.6’’ S29ᵒ7’49.67’’E) plaasvind om 11:00.

Kliek hier vir die genetika pamflet: https://bit.ly/BG-Aug24-G

Kliek hier vir video’s van die beskikbare lotte: https://bit.ly/BG-Aug24-PV

Indien jy aanlyn wil bie kan jy ‘n draai by Swiftvee maak of registreer nou al vir die veiling HIER.

Vir verdere informasie skakel Jannie Senekal by (+27) 82 899 5047, Christoff Smit by (+27) 82 854 8316 of Andre van der Heyde by (+27) 82 334 0491. Of besoek die Bonsmara Genetics webtuiste.

Besoek ook enige van die sosiale media blaaie om op hoogte te bly met die nuutste veiling nuus.

Sebadja Bonsmara Facebookblad

Bonsmara Genetics Facebookblad