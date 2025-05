Kanna Industries wys vernuwende woltoerusting by NAMPO

486 words

Willa Nolte, eienaar van Kanna Industries, was self by NAMPO om besoekers in te lig oor die voordele wat hulle toerusting vir wolboere bied en om by boere te hoor wat hulle volgende wil hê.

Begrip vir boere en slim tegnologie-oplossings is kernkenmerke van Kanna Industries. Dit is weer deeglik by NAMPO bewys met Kanna se reeks robuuste en doeltreffende woltoerusting. Met ‘n fokus op die unieke uitdagings van plaaslike wolboerdery, het Kanna se teenwoordigheid by die skou boere die geleentheid gebied om eerstehands die gehalte en veelsydigheid van hulle produkte te ervaar.

Kanna Industries, onder leiding van stigter en eienaar Willa Nolte, het ‘n reputasie opgebou vir die ontwikkeling van toerusting wat spesifiek aangepas is vir die behoeftes van Suid-Afrikaanse boere. Met ‘n agtergrond in boerdery, verstaan Willa die daaglikse uitdagings van wolboerdery en streef daarna om oplossings te bied wat werk vergemaklik en winsgewendheid verhoog.

Wolperse vir elke behoefte

Kanna se reeks wolperse is ontwerp om aan die uiteenlopende behoeftes van boere te voldoen:

Vol outomatiese hidrouliese pers: Hierdie model bied maksimum doeltreffendheid en vereis minimale arbeidsinsette. Dit is ideaal vir groter boerderye wat hoë volumes wol verwerk.

Elektries-hidrouliese pers: Met ‘n kapasiteit van 3 tot 4 bale per uur, bied hierdie model ‘n balans tussen outomatisering en kostedoeltreffendheid.

Hand-hidrouliese pers: Vir kleiner boerderye of dié sonder toegang tot elektrisiteit, bied hierdie model ‘n betroubare oplossing met ‘n kapasiteit van 2 tot 3 bale per uur.

Al hierdie modelle pers wol tot dieselfde digtheid saam, wat help om vervoer- en bergruimte te bespaar. Die perse is ook op wiele gemonteer, sodat dit maklik verskuif kan word.

Skaapvervoerband: ‘n omwenteling in skaaphantering

Kanna se V-vormige skaapvervoerband is ‘n baanbrekende hulpmiddel wat die hantering van skape vir dosering, skeer en inspeksie vereenvoudig. Die vervoerband lig die skaap sagkens op en beweeg hom vorentoe, wat spanning vir die dier verminder en die werk vir die boer vergemaklik. Die toestel is op wiele gemonteer en kan maklik na verskillende plekke op die plaas geskuif word.

Wolklastafel

Die roterende wolklastafel van Kanna skakel die nodigheid uit dat werkers om die tafel moet beweeg. Dit verhoog produktiwiteit en verminder fisiese inspanning, wat lei tot ‘n meer doeltreffende klasproses.

Betroubare vervoerbande vir verskeie toepassings

Kanna se vervoerbande is ontwerp vir die hantering van verskeie landbouprodukte soos voer, lusern en wolbale. Die hoogte van die bande kan meganies aangepas word van 1,8 tot 4,5 m, en hulle kan aangedryf word deur hidrouliese of elektriese stelsels, afhangende van die boer se behoeftes.

Tydens NAMPO 2025 was Kanna se stalletjie ‘n gewilde bestemming vir boere wat op soek is na betroubare en doeltreffende woltoerusting. Die span het praktiese demonstrasies aangebied en was beskikbaar om vrae te beantwoord en raad te gee oor die beste toerusting vir spesifieke behoeftes.

Kanna Industries se toewyding aan die ontwikkeling van praktiese, betroubare en kostedoeltreffende woltoerusting maak hulle ‘n waardevolle vennoot vir Suid-Afrikaanse boere. Hulle teenwoordigheid by NAMPO 2025 het hulle verbintenis tot die landbougemeenskap verder versterk.

Vir meer inligting oor Kanna se produkte en dienste, besoek hulle webwerf by www.kannaindustries.co.za of kontak Willa Nolte direk by +27(0)-72-333-1051 of per e-pos by willa@kannaindustries.co.za.