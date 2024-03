JRS Feed Mills het alles wat jy nodig het vir jou voeraanleg

Die kenners van voerverwerkingsaanlegte is JRS Feed Mills. Met 1 ton voer elke uur kan jy nie anders as om JRS Feed Mills se aanlegte te kies nie.

Van mengers tot pilmasjiene en selfs die afkoelbakke … hulle het alles wat jy nodig het om jou voerpilaanleg aan die gang te kry en suksesvol aan die gang te hou. Die beste is dat dit jou nie ‘n plaas se prys gaan kos nie.

Hulle 30kW pilmasjienaanleg word van Suid-Afrika tot in Zambië versprei.

‘n Awegaar vervoer die materiaal na die menger wat jou voer verwerk. Hy meng die voer en binne minute is die voer reg om verpil te word.

Van daar af word dit met ‘n vervoerband na die houbak geneem. Die houbak het ook ‘n menger in om die voer aan die beweeg te hou.

Nog ‘n vervoerband vat dit na die pilmasjien. Die pilmasjien het magnete om te verseker dat daar nie staal is wat per ongeluk in jou pille beland nie. ‘n Bakkiesband vat dit na die afkoelbak. Laaste kan jy die banduitlaat gebruik om die pille direk in die sakke te tap om te berg.

Hierdie aanleg is so ontwerp dat jy die spoed van die stelsel vinniger of stadiger kan stel, afhangend van jou produk.

JRS Feed Mills verskaf ook kragopwekkers wat hierdie hele sisteem aan die gang kan hou.

En as pilmasjiene nie jou aandag trek nie, kan jy gerus ook kyk na JRS Feed Mills se:

spaanmengers

vertikale spiraalmengers

pto-spaanmengers

voermengers

kerwers

hamermeulens

awegaars

vervoerbande

selfvoerders

harke

krippe en meer

Skakel JRS Feed Mills gerus vandag nog by 082-513-3227 stuur ‘n e-pos na jrsdienste@gmail.com of besoek hulle Facebook-blad JRS Feed Mills.