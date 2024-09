Jou diere lek lekker: Molatek is by NAMPO Kaap

Dit is weer die tyd van die jaar wanneer NAMPO Kaap afgeskop word met groot opwinding, en Molatek deel graag in daardie opwinding! Hulle sorg vir lekker vet lammers wat skaapboere se drome laat waar word!

JC Vollgraaff, die Molatek-agent in die Overberg en Stellenbosch area, gesels graag oor die nuwe weiseisoen op die horison en die produkte wat Molatek vir boere bied om gesonde vet lammers te hê. Hierdie produkte, naamlik die Molatek Meester 20 en ander gemengde lekke, het ’n hoë protëininhoud en bring meer voedingsware as wat lammers sou kry in die weiproses.

Kobus Gerber, die Molatek-agent in die Suid-Kaap gebied van Mosselbaai, asook in die Klein Karoo, praat oor lammers wat speen en hoe ’n Molatek-resep baat by die gesondheid en groei van die skoon, wit-wol, blêrende-bondeltjies. “Dit is belangrik om ruvoer in die mengsels te sit. Omdat die weiding so min vesel het, word vesel by die mengsels gevoeg,” noem Kobus.

Hier is die resep vir die groei van lekker vet, gesonde lammers:

200 kg Molatek skaap Vetmes konsentraat

50 kg Molatek Bypass

600 kg graan

100 kg lusern

Hierdie mengsel kan baie vroeg gegee word (vanaf week twee). Sou die lammers dan gespeen word en die afrondfase begin, kan jy kies of jy wil aangaan met nog ’n 500 g op die weiding, indien die weiding goed genoeg was. As die weiding nie goed genoeg was nie, stel Kobus voor dat die lammers eerder in ’n kraal gesit word met amper dieselfde tipe mengsel, met al verskil dat die dierevoer (lusern) van 100 kg na 150 kg opgeskuif word en dat daar silwerskoon water vir die diere voorsien word.

As jy jou lammers die beste moontlike gesondheid wil bied, kan jy die Molatek-agente kontak om jou by te staan in die weiproses. Hulle gaan graag saam plaas toe om te kyk wat die beste opsie vir die lammers in hulle spesifieke omgewing is. Die agente maak dit hulle prioriteit dat kliënte reg gehelp word en die regte inligting kry!

Kontak Molatek deur hulle webtuiste te besoek by https://www.molatek.co.za/.