Irrigation Unlimited hou dit prakties by NAMPO Kaap 2024  

Elke jaar bou daar nuuskierigheid op om te sien wat die bekende Agri-ondernemings by NAMPO Kaap gaan uitstal en vir Irrigation Unlimited was dit ’n uitstalling wat beide prakties en interaktief was – een wat talle skougangers betrek het.

Irrigation Unlimited is ’n diensgerigte handelaar wat produkte versprei na die Suid-Afrikaanse markte deur ’n netwerk van agente. Die maatskappy is in 2003 gestig as die bemarkingsarm van Wahl Industries, en is die enigste verspreider vir Wahl-, Sime-, Vyrsa- en Ocmis-produkte vir Afrika. Henko Cilliers, die takbestuurder in die Kaap, noem oor die nuwe dripreeks wat vervaardig is deur Afriq Water: “Die uitstalling wat ons gemaak het fokus meer op die tuinbou en klein-skaalboerdery. Ons het ’n uitstalling hier op die drup self, wat ons beskou as die klein tuinstel. Daar is 100 meter bokse wat 180 m² uitpak, 300 meter bokse wat 540 m² uitspan en natuurlik die landbou drup wat beskikbaar is”.

Met meer mense wat begin tuin maak by die huis, is die aanvraag vir tuin besproeiing en drupstelsels besig om met ’n stewige pas te klim. Hierdie tuinstelle van Afriq Water bevat alles wat jy nodig het om jou groen vingers in die grond te kry en te begin plant!

Verskuifbare pypstelsesl

“Die Afriq Water se plastiese verskuifbare pypstelsel is lig in gewig, diefstal is nie ’n probleem nie en dit is baie goed geprys in die mark”, sê Henko. Hier is die voordele om vinnige-koppeling besproeiing te gebruik met die verskuifbare pypstelsels:

Maklik verskuifbaar omdat dit lig in gewig is

Die stelsel maak gebruik van ’n grendelmeganisme wat maklik is om te verstaan ​​en te gebruik, asook om los en vas te maak.

Die stelsel kan gebruik word om ander besproeiingsstelsels te ondersteun, byvoorbeeld sleeplyn- en druplynstelsels as sylyne, of alternatiewelik om op sy eie as ’n besproeiingsstelsel of as hooflyne vir watervervoer gebruik te word.

Die stelsel bestaan ​​uit HDPE-pype, normaalweg 6 m (Afriq Water kan in verskeie pyplengtes vervaardig)

Die stelsel word al meer as veertig jaar in alle weerstoestande gebruik. Die pype is beskerm teen UV-strale en robuust en kan snikhete somers, strawwe koue winters en alles tussenin weerstaan.

Met ’n groot hoeveelheid besproeiingsgereedskap beskikbaar, kan jy beslis jou soektog na besproeiing bevredig op die Irrigation Unlimited-webtuiste by https://iunlimited.co.za/.

Kontak gerus vir Henko Cilliers by (+27)71-303-8829 / henko@iunlimited.co.za vir enige navrae.