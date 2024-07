Grasse van Suid-Afrika deel 7: Pluime

Kleinkanariegras (Phalaris minor)

Kleinkanariegras is lief daarvoor om in versteurde grond met baie vog te groei. In sommige provinsies word dit as ’n onkruid beskou. Wanneer die halm en wortels afgebreek word, skei dit ’n kenmerkende rooi sap af.

Hoe ken ek dit uit?

Dit is ’n yl gras

Bloeiwyses is ovaalvormig

Liggroen tot byna wit

Haasstert (Lagurus ovatus)

Hierdie gras sal jy waarskynlik aantref in sandgrond en skadukolle, maar dit is ook lief vir versteurde grond. Die gras is gewild vir blommeranskikkings, aangesien die pluime aantreklik is, soms helder kleure het en baie lank hou.

Hoe ken ek dit uit?

Bloeiwyse is ’n sagte, kompakte pluim

Blaarskyf is met fluweelagtige blare bedek

Agtdaegras (Enneapogon desvauxii)

Kalkgrond, klipperige hellings en op rotsplate, dít is waar jy agtdaegras sal aantref. Die naam is afkomstig van die feit dat hierdie gras verskriklik vinnig groei na reënval. Dit is ’n belangrike gras in terme van erosiebekamping.

Hoe ken ek dit uit?

Om die knope groei ’n ring hare

Halms is knievormig

Blare is kort en draadvormig

Katstertsteekgras (Aristida congesta subsp. congesta)

Hoewel hierdie gras byna enige plek groei, verkies dit leemgrond. Dit het ’n lae blaarproduksie en is dus nie ideaal vir weiding nie, hoewel dit steeds geskik is as daar nie ander weiding beskikbaar is nie.

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Groei in versteurde grond

Het lang, wit hare

Taaipol (Sporobolus africanus)

Hierdie gras is lief vir water en groei in klam grond en naby waterstrome. Die smaaklike blare maak dit aanloklik vir weiding, maar die lae blaarproduksie veroorsaak dat dit nie die eerste keuse vir diere is nie.

Hoe ken ek dit uit?

Reguit halms

Sterk wortelstelsel

Blare breek moeilik

Donsgras (Imperata cylindrica)

Donsgras hou ook van water, en jy sal dit aantref in gebiede met baie reën of naby ander waterbronne. Die blare is hard en skurf. In sommige lande word dit beskou as ’n probleem onkruid.

Hoe ken ek dit uit?

Kruipgras

Blaarwyses is harig en silwerwit

Blare is rooibruin in die wintermaande

Stiburus (Stiburus alopecuroides)

Hierdie gras groei in suurvelde en grond met swak dreinering. Dit is ’n onsmaaklike gras wat nie sommer as weiding dien nie. Stiburus is ’n baie mooi gras wat soms as siergras gebruik word.

Hoe ken ek dit uit?

Pers pluim

Blare het kort, wit hare

Meerjarige polgras

Brakbaardgras (Polypogon monspeliensis)

Brakbaardgras groei naby waterbronne, in versteurde grond en in ’n groot verskeidenheid klimate. In Suid-Afrika is dit nie ’n goeie weigras nie, maar in ander lande word dit wel so benut.

Hoe ken ek dit uit?

Eenjarige polgras

Bloeiwyses is silwergroen

Blaarskyf het skurwe rande en ’n skerp punt

Ghagras (Centropodia glauca)

Hierdie is ’n geharde gras wat hou daarvan om in sandgrond en gruiserige grond te groei. Ten spyte hiervan, is dit ’n smaaklik gras wat goed benut word as weiding. Wanneer hierdie gras groei is dit ’n goeie aanduiding van ’n gesonde Kalahariveld.

Hoe ken ek dit uit?

Groei in ’n struikvorm

Halms is bros

Blare is blougroen

Polgras (Koeleria capensis)

Polgras kom voor in grasvelde met baie reën of in klipperige gebiede. Dit word nie gereeld bewei nie en het ’n lae blaarproduksie en harde blare.

Hoe ken ek dit uit?

Blare is styf en gevou of gerol

Halms staan regop

Meerjarige polgras

Kleinhawergras (Helictotrichon turgidulum)

Dié gras groei graag teen ’n skuinste, in nat plekke en daar waar water versamel. Kleinhawegras bly nog tot laat in die winter groen en dit is ’n smaaklike gras.

Hoe ken ek dit uit?

Bloeiwyses is ’n saamgetrekte pluim

Bloeiwyses kom in drie kleure: strooikleurig wanneer ryp, liggroen en pers wanneer jonk

Meerjarige polgras

Wollerige eragrostis (Eragrostis ciliaris)

Wollerige eragrostis groei in allerhande soorte grond, maar kom in rypvrye gebiede voor. Dit is ook lief vir versteurde grond. Dit word tot ’n mate as ’n onkruid beskou, maar kan maklik onder beheer gebring word.

Hoe ken ek dit uit?

Heldergroen blare

Donkerrooi tot pers blompakkies

Blaarskyf is oopgevou met ’n skurwe rand

Dronkgras (Melica decumbens)

Hierdie gras groei in skaduwees, teen hellings en tussen rotse. Dit is ’n immergroen gras en is aantreklik vir tuine. As dit te veel as weiding gebruik word, lei dit tot ’n afname in spierkoördinasie in diere, maar diere herstel gewoonlik hiervan.

Hoe ken ek dit uit?

Kort polgras

Blare is skurf en gerol

Blompakkies is harig en pers

Harige-drieblomgras (Tristachya leucothrix)

Jy sal hierdie gras vind in oop grasvelde, klipperige hellings en naby water of klam plekke. Aan die begin van die seisoen word dit goed bewei, maar later in die seisoen raak dit hard en onsmaaklik. Jou skapies sal lekker eet aan hierdie gras!

Hoe ken ek dit uit?

Meerjarige polgras

Blare is harig en gekrul

Blompakkies groei in groepies van drie

Klitsgras (Setaria verticillata)

Klitsgras groei in die skadu van bome, veral dáár waar oorbeweiding voorgekom het. Selfs wanneer dit droog is, is hierdie gras smaaklik en goed vir weiding. Dit word ook as hooi gebruik, veral omdat dit sy voedingswaarde behou wanneer dit uitdroog.

Hoe ken ek dit uit?

Bloeiwyses is liggroen met ’n skerp punt

Blaarskyf is oop en fluweelagtig

Droë blare is oop en ligbruin

ProAgri sê dankie aan Frits van Oudtshoorn wat sy boek, Grasse van Suider-Afrika, beskikbaar gestel het as ’n handleiding vir die reeks. Frits is ’n weidingskonsultant en kan gekontak word by (+27)78-228-0008 of frits@alut.co.za.

Indien jy belangstel om meer oor die grasse van Suider-Afrika te leer, kan jy Frits se boek koop by Briza, Soutpansbergweg 121, Riviera, Pretoria of aanlyn via marketing@briza.co.za.