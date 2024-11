Graan SA 2024 Graanboer: Dit is ’n voorreg om te boer

Michael Allen en sy seun Gareth van G&M Farming Enterprises het vanjaar weggestap met Graan SA/ Syngenta se gesogte titel as Graanboer van die Jaar 2024.

Die pa-en-seunspan van G&M Farm­ing Enterprises boer die afgelope 16 jaar saam op die plaas Hartebeesfon­tein sowat 27 km vanaf Middelburg in Mpumalanga.

Michael het die toekenning vroeër vandeesmaand tydens ՚n glansgeleent­heid by die Birchwood Hotel in Boks­burg, Gauteng, ontvang.

Dit is die 25ste jaar wat die toeken­ning gemaak word en Derek Mathews, voorsitter van Graan SA, en Luc Henry, pas aangestelde besturende direkteur van Syngenta, die grootste borg, het dit vanjaar aan Michael oorhandig.

Derek het die Allens gelukgewens en gesê die veerkragtigheid van Suid-Afri­kaanse boere plaas hulle in ՚n eie klas. “Ons is baie trots op ons graanboere en hulle prestasies in dié aktiewe sektor.”

Michael het op sy beurt Graan SA en Syngenta bedank vir die toekenning en die borgskap. “Ons kan nie sonder die waardevolle vennootskappe met sleu­telrolspelers in die graanwaardeketing boer nie,” het Michael in sy aanvaar-dingstoespraak gesê.

“Ek is ՚n groot voorstander van geor­ganiseerde landbou en glo samewer-king begin in ՚n mens se eie kantoor, brei uit na jou buurman en jou land­bouvereniging, en uiteindelik na or­ganisasies soos Graan SA. Ons kan nie sonder georganiseerde landbou boer nie en dit is ՚n groot voorreg om deel daarvan te wees.”

Hy het ook sy vrou Carol, sy groot­ste ondersteuner, bedank, en erken­ning gegee aan sy werksmense wat al langer as 20 jaar deel van hulle onderneming is. “Na 43 jaar se boer-dery, insluitend die afgelope 15 jaar saam met my seun Gareth, kan ek opreg sê dat dit wonderlik is om in Suid-Afrika ՚n boer te wees.”

Boerdery

“My oupagrootjie het in die Trichardt-omgewing begin boer,” vertel Michael. “Toe Sasol my oupa Hilton in 1975 uitkoop, het my pa Graham Hartebees­fontein gekoop. Ek het in 1981 by hom aangesluit en dertien jaar saam met hom geboer. Gareth het in 2007 saam met my begin boer.”

Pa en seun is kranige voorstanders van georganiseerde landbou: Michael is die voorsitter en Gareth die sekretaris van die plaaslike landbouvereniging. Hulle plant 1 800 ha, waarvan twee-derdes mielies en een-derde sojabone is.

Hulle het ook kudde van 460 vleisbeeste.

G&M Farming Enterprises spesiali­seer in droëland-kortseisoen-mielies en -sojabone en gebruik produkte van PANNAR en Pioneer. Volgens Michael bestaan aanplantings uit twee-derdes mielies, met ‘n plantdigtheid van tussen 52 000 en 78 000 plante per hektaar, en een-derde sojabone met ՚n plantdigtheid van 270 000 tot 300 000 plante per hektaar.

Presisieboerdery

Ons spesialiseer in presisieboerdery en gebruik die nuutste inligting, tegnologie en masjinerie. Ons glo daarin om die grond te voed, en bestee baie geld om die grondwaarde te behou en op te bou vir hoë opbrengste.

“Ons het agtergekom sekere dele van ons landerye lewer verskillende opbrengste en het besef ons kan die potensiaal verbeter. Ons doen grond­klassifikasie en -ontleding saam met kaarte wat opbrengs aantoon. Ons dien meer kunsmis toe, wat tot ՚n ver­hoogde opbrengs lei. Ons kan beslis die verbetering in die grondsamestelling en-digtheid sien.

“Ons presisieboerdery sluit ook grondmonsters op ՚n ruitenet (grid) van 1 ha in, aangepaste kalk- en kuns-mistoedienings, aanpasbare plantbe-volkings, outomatiese GPS-beheer op al ons toerusting, asook die jongste opbrengsmoniteringstoerusting. Ons gebruik ook die nuutste spuite vir pre­sisiebespuiting van ons oeste.”

Volgens Michael het hy en Gareth ՚n baie goeie pa-seun-verhouding en hulle werk goed saam om G&M te bestuur.

Hulle hanteer ook die meeste van hulle landboutoerusting self.

Die grootste uitdagings is hoë inset­koste, sekuriteit en veldbrande. “Dit is vandag duur om te boer, wat beteken die risiko’s is hoog, want ons is nie verseker van ՚n goeie oes nie. Sekuri-teit is ook ՚n belangrike faktor wanneer ՚n mens op ՚n plaas woon of jou oeste op die hoofpaaie vervoer. Voorts het ons die afgelope paar jaar ՚n toename in wegholveldbrande gesien wat nie net oeste nie, maar ook weiding vernietig.”

Tog meen hy boerdery is steeds ՚n goeie leefwyse. “Ons het ՚n positiewe uitkyk op die toekoms van boerdery in Suid-Afrika.

“Dit is vir ons ՚n baie groot eer en seker een van die hoogste toekennings in die bedryf. Ek boer al 43 jaar en hierdie toekenning is seker die toppunt van my loopbaan.”

