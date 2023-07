Goeie genetika kom eerste vir Jamica Brahman en Simbra stoet

“Ek is ‘n boer, net soos my pa voor my en my seuns na my, op hierdie einste plaas en dit het my 40 jaar […]

“Ek is ‘n boer, net soos my pa voor my en my seuns na my, op hierdie einste plaas en dit het my 40 jaar geneem om die perfekte genetika te teel soos wat julle hulle hier vandag sien,” vertel James Prinsloo met trots.

Om Brahman- of Simbra genetika by ‘n kudde te voeg, is om verskeie rede ‘n goeie besigheidsbesluit. Eerstens, is hierdie diere bekend vir hulle aanpasbaarheid om in uiterste toestande te floreer. Brahman- en Simbra rasse vertoon nie net fisies mooi nie, maar beskik oor van die beste vrugbaarheidsyfers en moederseienskappe van alle beesrasse.

Teel jy vir vleis? Of teel jy vir genetika? Met hierdie rasse sal jy nie fout gaan nie!

Dagboek 19 Augustus 2023 om 11:00 vir Jamica Brahman & Simbra Stoet se 8ste produksieveiling by Bull Ring Auction House, Ermelo.

Op aanbod:

28 Simbrabulle

11 Rooi Brahmanbulle

11 Wit Brahmanbulle

Vir enige navrae kontak:

Suranie by (+27) 82-040-0869

Connie by (+27) 82-373-4833

