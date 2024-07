Gebruik die natuur om die ligte aan te hou: Power Africa wys jou hoe

Met elektrisiteitspryse wat konstant verhoog word en ՚n onbetroubare elektrisiteitsnetwerk, soek verbruikers na nuwe langtermynoplossings.

“Dit is juis in die landbousektor waar volgehoue energie van uiterste belang is, en daar waar die impak van SuidAfrika se energiekrisis die hardste gevoel word,” sê Francois Botha, direkteur van Power Africa.

Power Africa is op die voorpunt van volhoubare energievoorsiening en glo in ՚n toekoms waar die krag van die natuur gebruik kan word om betroubare, volhoubare- en bekostigbare energie op te wek. Met hulle kraakvars oplossings in son-, gas-, wind- en waterbestuur streef hulle daarna om die manier waarop Afrika energie verbruik, te verander. Die onderneming het meer as vyftien jaar ondervinding en agt suksesvolle takke regoor Suid-Afrika.

Sonenergie

Sonkrag kan enige plek in die wêreld gebruik word en is elke dag beskikbaar.

Jy geniet verlaagde uitgawes omdat ՚n gedeelte van jou krag deur sonpanele opgewek word. Die omvang van jou kostebesparing hang af van die grootte van jou stelsel en hoeveel energie gebruik word.

Sonenergie kan gebruik word in gebiede waar dit onmoontlik is om aan ՚n elektrisiteitsnetwerk gekoppel te word.

Dit is genoeg om net jou sonpanele ՚n paar keer per jaar skoon te maak en omdat daar geen bewegende dele is nie, is daar geen slytasie nie. Die omskakelaar hoef net elke vyf tot tien jaar vervang te word, so die enigste onderhoud is om te verseker dat jou kabels in ՚n goeie toestand bly om jou netwerk stabiel te hou.

Sonpanele verhoog die waarde van jou eiendom en kopers verkies ՚n eiendom met ՚n selfonderhoudende kragnetwerk.

Windturbines

Power Africa bied nou ‘n nuwe produk aan in die vorm van windturbines, wat by bestaande sonkragstelsels gevoeg kan word om ‘n deurlopende kragvoorsiening te verseker. “Hierdie toevoeging waarborg dat ons boere toegang het tot betroubare en volhoubare energie-oplossings wat nie net hulle daaglikse bedrywighede ondersteun nie, maar ook bydra tot die groei en sukses van die sektor oor die langtermyn.

“Die fokus op windkrag is nou noodsaakliker as ooit tevore, veral in die landbou waar elke seisoen unieke energie-uitdagings bied. Windkrag, as ‘n hernubare energiebron, bied aansienlike voordele: dit verminder die afhanklikheid van onstabiele elektrisiteitsvoorsiening en maak ons landboubedrywighede meer volhoubaar en kostedoeltreffend. Dit is ‘n kritieke stap in die rigting van ‘n volhoubare toekoms vir ons boerderygemeenskap en die beskerming van ons omgewing,” meen Francois.

Windturbines is beskikbaar in horisontale en vertikale konfigurasies, en elkeen is ontwerp vir ՚n spesifieke aanwending. Vertikale windturbines kan die wind vanuit enige rigting opvang en is baie stil. Dit maak dit die perfekte keuse vir stedelike of woongebiede. Hierdie turbines kan opmekaar gestapel word om kraglewering te verbeter.

Horisontale windturbines is meer geskik vir grootskaalse windplase. Hulle grootte maak hulle ongeskik vir woongebiede. Horisontale turbines moet minstens ses meter hoog geïnstalleer word as gevolg van hulle wye vlerkspan.

“By Power Africa strewe ons daarna om ‘n naatlose ervaring te bied vanaf die oomblik dat ‘n klant ‘n prysberaming aanvra, deur die hele installasieproses, tot by ons toegewyde naverkoopdiens. Ons verstaan die belangrikheid van betroubaarheid en ondersteuning en verseker dat ons klante toegerus is met die beste moontlike oplossings,” sê Francois.

Indien jy op soek is na alternatiewe energieoplossings vir jou huis of boerdery, kontak Power Africa vandag deur hulle webtuiste http://www.power-africa.co.za te besoek, of stuur ՚n teksboodskap “Solar” na 43366. Jy kan hulle ook skakel by 012-809-2281 of ՚n e-pos stuur aan cc@power-africa. co.za.