Fendt-trekkers beïndruk boere by Dalton Boeredag
Dalton Boeredag 2025 het vanjaar ՚n splinternuwe gesig gehad – Fendt het vir die eerste keer op die geleentheid verskyn, en boere kon nie uitgepraat raak oor die trekkers se gemak, tegnologie en werkverrigting nie.
Cornie Tosen, algemene bestuurder van FMS, het almal hartlik verwelkom by die FMS Boeredag: “Ons is trots om die nuwe verspreider van Fendt in KwaZulu-Natal te wees. Die boere in die omgewing was ongelooflik opgewonde om die Fendt-trekkers in aksie te sien. Die terugvoer wat ons van die boere ontvang het, is uiters positief – hulle is veral beïndruk met die gemak, styl en ekonomiese voordele van die trekkers. Ek is positief dat Fendt goed gaan doen in hierdie omgewing.”
Kyk hoe lekker die trekker werk.
Leave A Comment