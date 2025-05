Elke boer se droom: Agri Afrika wys sy staal tydens NAMPO 2025

351 words

Agri Afrika het tydens NAMPO Oesdag 2025 hulle verbintenis tot die Suid-Afrikaanse landbougemeenskap bevestig deur hulle reeks duursame en betroubare landbouwerktuie ten toon te stel.

Met ‘n fokus op plaaslike vervaardiging en die invoer van bewese produkte, bied Agri Afrika oplossings wat spesifiek aangepas is vir die uitdagings van kommersiële boerdery.

Vernuftige denke in aksie: Die Turbo-Max®

Een van die hoogtepunte by Agri Afrika se uitstalling was die die Turbo-Max® grondvoorbereidingswerktuig. Hierdie werktuig bied ware vertikale bewerking met hidroulies verstelbare skaarhoeke van 0 tot 6 grade, wat aanpasbaarheid vir verskeie grondtoestande moontlik maak.

Met ‘n skaarspasiëring van 19 cm en ‘n hidrouliese gewigsoordragstelsel, verseker die Turbo-Max® egalige druk oor die volle breedte, wat lei tot beter plantrestebedekking en verminderde winderosie. Hierdie kenmerke maak dit ‘n ideale keuse vir boere wat streef na optimale grondvoorbereiding en saadbedvorming.

‘n Omvattende produkreeks vir graanproduksie

Benewens die Turbo-Max® bied Agri Afrika ‘n wye reeks landbouwerktuie aan, insluitend:

Legend-reeks: Bekend vir robuuste ontwerp en doeltreffendheid in verskeie landboubedrywighede.

Great Plains: Hoëprestasie-werktuie wat ontwerp is vir presisie en betroubaarheid.

OMBU: Spesialiseer in graanhanteringstoerusting, insluitend tapkarre wat tot 20 ton mielies in minder as twee minute kan aflaai.

J&M en Graham: Bekende internasionale handelsmerke wat gehalte en duursaamheid bied vir verskeie landboubehoeftes.

Toewyding aan die boerderygemeenskap

Agri Afrika se teenwoordigheid by NAMPO 2025 het hul toewyding aan die ondersteuning van boere deur middel van vernuwende oplossings en betroubare toerusting beklemtoon. Met ‘n fokus op gehalte, duursaamheid en aanpasbaarheid, streef hulle daarna om die produktiwiteit en doeltreffendheid van Suid-Afrikaanse boere te verhoog.

Vir meer inligting oor Agri Afrika se produkte en dienste, besoek asseblief hulle webwerf by www.agriafrika.co.za of kontak hulle direk by 086-111-3692 of info@agriafrika.co.za.