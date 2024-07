Dít is nou wat mens goeie genetika noem! Kom kyk by Nu-Alcade se veiling

By

Vir die eerste maal, vir die tweede maal… verkoop!

Die hamer gaan val by Nu-Alcade Bonsmaras se opkomende veiling. Hierdie groep is bekend vir hulle goeie genetika en die sterk, blink, roeskleurige bulle wat hulle teel.

Ná die sukses van hulle veiling vroeër vanjaar (klik hier om die hoogtepunte te sien) beloof hierdie een om nóg mooier, nóg beter Bonsmaras op te lewer.

Die Nu-Alcade Bonsmara-groep bestaan uit 13 telers wat in die noordoostelike gebied van Suid-Afrika top gehalte mediumraam Bonsmaras teel wat ‘n definitiewe bydrae tot enige beesboerdery se volhoubaarheid sal verseker.

Nie net lewer Nu-Alcade uitstaande teelmateriaal en diere nie, maar hulle bied ook gratis vervoer van bulle binne ’n radius van 350 km, sowel as 30 dae se omvattende versekering.

Die dragtigheid status van vroulike diere sal op die dag van die veiling beskikbaar wees.

Merk jou dagboek

Die veiling sal plaasvind op 26 September 2024, by Warmbad Veemark. Jy kan die koördinate 24°54’54.2” S 28°21’48.2” O op jou GPS volg tot by die bestemming. Maak seker dat jy 11:00 daar is, wanneer die veiling afskop.

Op aanbod

Soos altyd, het Nu-Alcade ’n hele rits diere op aanbod:

35 top Bonsmara SP bulle

125 uitstekende kommersiële vroulike diere

200 A-grade slagvee

200 C-grade slagvee

200 speenkalwers

Vir enige navrae

Vir enige vrae, of om meer inligting te bekom, kan enige van die volgende nommers geskakel word:

Carel Chalmers (bemarker): (+27)82-896-9586

Hendrik van der Walt (bemarker): (+27)83-628-9301

Johan Bester (bemarker): (+27)82-838-8976

Mike Killassy (afslaer): (+27)82-378-8112

Craig le Roux (afslaer): (+27)82-808-7747

Besoek ook gerus enige van die onderstaande skakels:

Swiftvee aanlynskakel: https://auctions.swiftvee.com/auctions/nu-alcade-bonsmara-groep-37ste-produksieveiling-oAGl

Nu-Alcade webwerf: www.nualcadebonsmaras.co.za

Nu-Alcade Facebook: https://www.facebook.com/nualcadebonsmaras.co.za

Vleissentraal Bosveld Facebook: https://www.facebook.com/nualcadebonsmaras.co.za