Die grootste trekker in Suid-Afrika sit voet aan wal!

‘n Gedugte nuwe reus het in die wêreld van landbou-masjinerie –na vore getree – die Case IH Steiger 715 Quadtrac-trekker.

Hierdie kragmonster het vir die eerste keer amptelik in Suid-Afrika het , gereed om boere se produktiwiteit en doeltreffendheid na ‘n nuwe vlak te neem. Met ‘n enorme 533 kW (715 perdekrag) ) en ‘n piekkrag van 580 kW (778 perdekrag), is die Steiger 715 die grootste en kragtigste trekker tans in Suid-Afrika.

’n Trekker wat geskiedenis maak

Maart 2025 sal onthou word as die maand waarin Suid-Afrika vir die eerste keer die Steiger 715 Quadtrac in aksie kon sien. Hierdie reus is nie meer net ‘n trekker nie – dit is ‘n bewys van vernuwende tegnologie, ongeëwenaarde werkverrigting en Case IH se verbintenis tot vooruitgang.

Case IH se Steiger-reeks is al lank reeds bekend vir betroubaarheid en die vermoë om uitdagende landbou-omgewings die hoof te bied. Die Steiger 715 sit hierdie nalatenskap voort deur as die vlagskip van krag en tegnologie in Suid-Afrika te dien.

Hierdie model vorm deel van ‘n reeks trekkers wat wissel van 354 tot 533 kW (475 tot 715 perdekrag), wat beteken dat boere ‘n opsie het wat pas by hulle spesifieke behoeftes – of dit nou vir swaar grondbewerking, diep skeurploegbewerking of grootskaalse plantwerk is.

Met sy Quadtrac-ontwerp, groter dryfwiele en vier onafhanklike rubberrusperbande, ‘n nuwe ontwerp, bied die Steiger 715 ongeëwenaarde stabiliteit en krag, selfs in die moeilikste grondtoestande. Die verspreiding van gewig oor die hele eenheid verminder grondverdigting, wat belangrik is vir gesonde grondstruktuur en langtermyn produktiwiteit op jou plaas. Nie net is die rubberbande ontwerp vir werking in die lande nie, maar kan ook tot 40 km per uur op ‘n gewone pad ry.

Tegnologie in, om en op – Die toekoms van boerdery

Met ‘n fokus op volhoubare en slim boerderypraktyke, stel Case IH se visie vir 2025 die toon vir ‘n nuwe era van presisieboerdery. Die slagspreuk “Tegnologie in, om en op” weerspieël presies hoe die Steiger 715 Quadtrac ontwerp is om moderne boere by te staan:

Tegnologie in die trekker: Die AFS Connect™-stelsel maak voorsiening vir presisieboerdery, waardeur boere op ‘n afstand toegang het tot belangrike data soos brandstofverbruik, werksdoeltreffendheid en masjienprestasie. Dit beteken beter besluitneming en ‘n meer doeltreffende manier om insette soos brandstof en arbeid te bestuur.

Tegnologie om die trekker: Die robuuste Quadtrac-stelsel verseker maksimum greep en dryfkrag terwyl grondverdigting verminder word. Hierdie tegnologie is spesifiek ontwikkel vir swaar grondtoestande soos dié wat dikwels in Suid-Afrika se landbougebiede voorkom.

Tegnologie op die trekker: Moderne kajuitontwerp bied die nuutste in gerief en beheer, insluitend ‘n intuïtiewe skerm wat operateurs toelaat om al die belangrikste funksies met ‘n enkele raak te moniteer.

Die Steiger 715 is dus nie net ‘n kragtige masjien nie, maar ‘n slim belegging vir boere wat hulle boerderye na die volgende vlak wil neem.

Gereed om Suid-Afrikaanse grond te tem

Die vraag na hoëwerkverrigtingtrekkers het in Suid-Afrika toegeneem namate boere soek na meer doeltreffende oplossings vir grootskaalse boerdery. Met sy uitstekende trekvermoë, gevorderde tegnologie en robuuste ontwerp, is die Case IH Steiger 715 Quadtrac presies wat moderne boere nodig het om uitdagings soos onvoorspelbare klimaat, grondtoestande en verhoogde produksiekoste die hoof te bied.

Hierdie trekker is geskik vir:

Swaar grondbewerking – diep skeurploegwerk en ploegwerk op groot skaal.

Presisie-plantwerk – akkuraatheid en deurlopende trekkrag.

Lang ure se werk – hoë doeltreffendheid en gemaklike kajuit maak lang werkdae makliker.

Die grootste trekker tans in Suid-Afrika is nou hier – en hy is gereed om die plaaslike landboubedryf te verander. Vir boere wat hierdie reus in aksie wil sien, besoek jou naaste Case IH-handelaar vir meer inligting of besoek Case IH se webwerf by www.caseih.com.