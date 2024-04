Die Colombo Avanti-grondboonstroper maak ’n merkbare verskil

Wanneer ‘n boer wat reeds vir 21 jaar met grondbone boer ‘n stroper aanbeveel, dan moet ‘n mens mos luister. Die Colombo Avanti beïndruk vandat sy tafel sand raak tydens oestyd en dié jaar kan jy ook meer daaroor uitvind by NAMPO Oesdag 2024!

Wikus Mostert boer al vir dekades op sy familieplaas buite Schweizer-Reneke in die Noordwes-provinsie. Hy is die derdegeslag boer in sy familie en dit sal hom baie bly maak as sy seuntjie en dogtertjie ook in boerdery belangstel.

Oor die jare heen het die Mosterts verskeie grondboontjiestropers getoets, maar nou, met hulle nuwe toevoeging, staan die Colombo Avanti van Valtrac kop en skouers uit bo die res.

“Die Colombo Avanti is vir ons ‘n verbetering op die stropers wat ons reeds het,” vertel Wikus. “Dit stroop vinniger, skoner en het minder slytasie.” Colombo is ‘n Brasiliaanse vervaardiger van landboutoerusting en hulle vervaardig reeds vir jare verskeie grondboonstropers. Hierdie is egter hulle eerste stroper met ‘n kajuit.

Volgens Wikus bied hierdie werktuig presies waarna hulle gesoek het. Danksy die Avanti kan hulle vroeër in die oggend begin stroop en aanhou tot later saans.

Die uitdaging vir grondbone oes

Grondboontjieboere benodig ‘n masjien wat doelgemaak is vir hulle ‘n unieke uitdaging tydens oesseisoen. Dit moet doeltreffend oes in sanderige grond waar die boontjies die beste aard, seker maak dat die peul nie verkrummel word in die proses nie en moenie agter raak met sy werkslading nie. Die Colombo bied dit alles en nog meer!

“Ons omstandighede verskil radikaal van Brasilië,” vertel hy. “Ons het byvoorbeeld die bossie-soort grondboon, waar hulle die ranksoort het. Ons het ook ‘n bietjie meer klippe op die lande as wat hulle het, maar so moes ons net ‘n paar aanpassings gemaak het. Dit was gelukkig verstellings hier en iets afhaal daar en hy loop nou soos ons hom wil hê.

Die Colombo Avanti is ‘n 8-ry grondboonstroper. Jy kan ongeveer 30 hektaar per dag stroop, maar dit hang af van jou opbrengs. “As jy ‘n baie goeie opbrengs soos ‘n 3 ton pitte per hektaar het, dan kan jy dalk nader aan 25 hektaar per dag oes, maar met die huidige oes wat nie ‘n goeie reën jaar was nie, lewer 1 ton pitte per hektaar wat teen 30 hektaar per dag gestroop word.”

Binne in die kajuit het die bestuurder uiterste gemak met ‘n radio, lugversorging en ergonomiese uitleg. “Daar is raakskerms wat alles beheer. Of jy nou die stroper wil stop, die tafel wil opvou of die stoper leegtap, dit word op een van die raakskerms gedoen,” sê Wikus.

Daar is ook oorgenoeg beligting om te verseker dat jy nog kan oes lank na skemer totdat die dou begin val.

“Ons is baie tevrede met hom,” glimlag Wikus. “Die verskil wat dit in ons kapasiteit gemaak het, maak dat mens rustiger in die aand kan slap met die wete jy gaan nie agterraak met die oes nie.”

Valtrac-ondersteuning is nog ‘n pluspunt vir die Colombo Avanti

“Ons het jare lank Valtrac dopgehou met hulle wye verskeidenheid produkte en die Valtra-trekkers,” sê Wikus. “Maar ons pad het met hulle gekruis toe ons besef het dat ons stropers reeds vir tien jaar gebruik, maar die tegnologie bly dieselfde.

“Hierdie Avanti wat Valtrac invoer is iets heeltemal anders. Ouer grondboonstropers het baie laers, kettings en vere, maar hierdie model het geen vere nie en aansienlik minder laers. Dit gebruik ook nie kettings nie, eerder bande.”

Die rugsteun van Valtrac is ‘n uitstaanpunt vir Wikus. “Dit is beter ondersteuning as wat ons met ander werktuie gesien het. Jy tel die foon op en binne drie uur is ‘n werktuigkundige by jou. Hulle kan help met die enjin, die stropertafel … enigiets.

“Ons voel veilig in hulle hande,” sluit hy af.

Vir meer inligting oor die grondbonestropers van Valtrac, kontak Attie de Villiers by 083-261-9863 of 056-817-7308 , of stuur ‘n e-pos aan attiedev@valtrac.co.za. Besoek ook die webwerf www.valtrac.co.za.