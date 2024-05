Design Biologix: Formidabele vrou vat voor

Die ontwikkeling van ՚n nuwe entstof is ՚n lang proses wat ՚n klompie jare kan duur – so het hulle byvoorbeeld agt jaar aan ՚n nuwe bloutong-entstof gewerk. (Bron: Design Biologix)

Karen Nel is die eienaar van Design Biologix, die entstofvervaardiger wat gereeld tot die redding van veeboere kom wanneer ՚n nuwe siekte hulle voortbestaan bedreig.

Design Biologix het op 1 Maart vanjaar hulle dertigste bestaansjaar met ՚n glansryke geleentheid by hulle hoofkantoor in Rigelrylaan, Pretoria gevier. Tydens die geleentheid is twee unieke beeldhouwerke wat spesiaal vir Design Biologix geskep is, ook onthul.

Biochemie

“Ek het hoofsaaklik in Pretoria grootgeword,” vertel Karen. “My pa was in die Weermag en voor ons in Pretoria gaan woon het, het ons nogal baie rondgetrek,” vertel die slimkop.

Sy is getroud met Louis, ՚n viroloog wat in hondsdolheid spesialiseer en by die Universiteit van Pretoria werk. Hulle het een dogter wat ՚n graad in Chemiese Ingenieurswese behaal het en toe besluit het om nog ՚n graad in Wiskunde en Rekenaarwetenskap te doen. Karen het aan Pretoria High School for Girls gematrikuleer en by die Universiteit van Pretoria vir ՚n BSc (Agric) in Biochemie en Chemie ingeskryf.

“Ek was so bevoorreg om professor Dan Potgieter as hoof van die Biochemiedepartement te hê. Hy het my so geïnspireer oor die wonderwêreld van biologie, en spesifiek biochemie, wat steeds my gunsteling onderwerp is.” Sy meen biochemie is ՚n ongelooflik dinamiese veld wat heeltyd verander op grond van nuwe ontdekkings.

“Ons het al so baie geleer, en daar is nog so baie om te leer. Die hoeveelheid kennis groei so vinnig.” Dit het sy veral ervaar tydens haar MSc (Agric) in Biochemie waartydens sy op Immunologie gefokus het. “In dié veld kom mens agter net as jy dink jy verstaan iets, verander die ontdekkings en die kennis en jy begin weer van voor af.”

Design Biologix

Design Biologix het dertig jaar gelede uit die as van die Roodeplaat Navorsingslaboratoriums ontstaan wat in 1994 hulle deure gesluit het. “Ek het saam met Pieter Smuts en George Gaenssler besluit om in samewerking met dr Jan Marnewick te probeer voortgaan met die Pastvacbeesentstof teen ongedifferensieerde longonststeking in voerkrale wat Pieter destyds vir dr Marnewick gemaak het.

“Ons het baie klein en met die minimum toerusting wat ons nodig gehad het en kon bekostig, begin en stadigaan oor ՚n baie lang tydperk kliante, personeel en produkte bygevoeg.” Met verloop van jare het die behoefte aan entstowwe vir ekonomies kritieke siektes toegeneem en hulle het dié mark betree.

Produksieperseel

“In 2018 het ons besef dat ons produksieperseel te klein vir al ons personeel was en dat ons ook nooit daar sou kon voldoen aan die vereistes vir die internasionaal erkende kwaliteitstelsel genaamd Goeie Vervaardigingspraktyk nie.” Uiteindelik het hulle besluit om die gebou wat voorheen deur die SA Weerburo gehuur is, te koop en sedert 2019 is hulle besig om die struktuur te herbou om aan hulle behoeftes te voldoen. “Dit is ՚n uitgerekte projek, maar ons glo dit is die moeite werd.”

Ontwikkeling van ՚n nuwe entstof

Die ontwikkeling van ՚n nuwe entstof is ՚n lang proses wat ՚n klompie jare kan duur. “Ons begin met die identifisering van ՚n behoefte wat gegrond is op die verskyning van ՚n nuwe siekte, of ՚n siekte waarvoor daar reeds ՚n entstof bestaan, maar wat nie doeltreffend teen plaaslike stamme is nie.” Eerstens word die patogeen wat die siekte veroorsaak geïsoleer.

“Hiervoor het ons die samewerking van die veterinêre patoloë en patologielaboratoriums nodig om ons in te lig oor ՚n nuwe siekte of patogeen wat hulle gereeld identifiseer. As dit vir ons lyk asof die siekte toenemend voorkom, sal ons oorweeg om ՚n entstof te ontwikkel. Een van die vereistes is dat die produksie van die patogeen opskaalbaar moet wees, want as ons nie die patogeen in genoegsame hoeveelhede kan vervaardig nie, maak dit nie sin om voort te gaan met die ontwikkeling van ՚n entstof vir grootskaalse gebruik nie.” Dan word begin met die proses van evaluering en optimisering van die konsep-entstof ten opsigte van al die parameters wat die beste, doeltreffendste entstof sal lewer.

Diereproewe moet met goedkeuring van Wet 35 van 1984, die Wet op Dieresiektes, uitgevoer word. Daarna word doeltreffendheid- en veiligheidsproewe aangepak. “As ons al die vereiste data versamel het, sal ons ՚n produkdossier voorberei en by Wet 36 van 1947 (Registrateur) indien vir evaluasie en goedkeuring. Indien die Registrateur en die kundiges wat die wetenskaplikheid van die dossier ten opsigte van veiligheid en doeltreffendheid van die entstof goedkeur, sal die entstof geregistreer word en ՚n G-nommer toegeken word.”

Dit stel hulle in staat om die produk te bemark en aan ՚n groter mark beskikbaar te stel, soos wat onlangs met hulle nuwe bloutong-entstof gebeur het. “Ons het amper agt jaar aan die ontwikkeling en toets van ons geïnaktiveerde bloutongentstof gewerk. Die entstof is as ՚n prioriteitsentstof evalueer deur Wet 36, wat beteken dat dit vinniger vir goedkeuring evalueer is, maar sonder dat enige kortpaaie geneem is in terme van die evaluasie van die entstof se doeltreffendheid of veiligheid. Die fokus van Design Biologix se entstofvervaardiging is op kommersiële diere, hetsy skape, beeste, bokke of vis, maar hulle ontwikkel en produseer ook kommersiële plaasspesifieke entstowwe vir alle siektes waaraan dié spesies blootgestel is.

՚n Span kundiges

՚n Groot span kundiges werk aan die entstof. Hulle kundigheid strek van mense wat spesialiseer in bemarking, wetsgehoorsaming wat finansiële vereistes insluit, produksiebestuur, bakteriese produksie, virusproduksie, mineraalformulasie, kwaliteitstelsels wat die gehalte van die produk verseker, validasie van omgewing, prosesse en toerusting, skoonkamer-onderhoud, algemene onderhoud van toerusting en die geriewe, en algemene skoonmaak.

“Elke persoon het ՚n belangrike funksie om te verrig en dra by tot die gehalte en doeltreffendheid van die produkte wat ons verkoop.”

Landbou ՚n kernsektor

“Landbou is een van die kernsektore wat bydra tot die ekonomie,” sê Karen. “Dit voorsien voedsel aan mense, dit dra by tot die bruto binnelandse inkomste van die land, dit skep baie werksgeleenthede en dit voorsien die land van voedsel van ՚n hoë standaard.

“Na my mening, is dit van die belangrikste van die Suid-Afrikaanse vervaardigingsektore. Ons filosofie is dat ons hier is in diens van die dieregesondheidsbedryf van Suid-Afrika. Ons doelwit is om die gesondheid van kommersiële diere te handhaaf en te verbeter deur altyd gepaste, doeltreffende produkte vir ons mark te lewer. En ons poog om altyd voorraad van al ons entstowwe te hê.” Hulle vervaardig entstowwe teen longsiektes in skape, bokke en beeste, entstof teen brusellose in beeste en skape, asook alles-in-een formulasies teen al die veterinêr-belangrike klostridiale siektes vir skape en beeste.

“Ons het onlangs ՚n entstof teen ensoötiese aborsie en ՚n geïnaktiveerde bloutong-entstof beskikbaar gestel, wat ons glo die behandeling en voorkoming van dié ekonomies-belangrike siektes sal ondersteun. Geïnaktiveerde entstowwe het die voordele dat dit in die teenwoordigheid van ՚n uitbreking en in dragtige ooie en teelramme gebruik kan word.” Wat hou die toekoms in? Hulle beplan om vol te hou met wat hulle die beste doen.

“Ons gaan aanhou om vir die kommersiële dieremark die beste, mees toepaslike produkte teen billike pryse te lewer. Ons doel is om kommersiële dieregesondheid te ondersteun en verbeter.”

Kontak Karen Nel by Design Biologix by 012-349-2772 of karen@designbio.co.za.