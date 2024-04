Dagboek dit nou! Molopo Rooivleisprodusente-inligtingsdag

19 April 2024 is ’n baie belangrike datum. Merk dit sommer onmiddellik in jou dagboek. Hoekom? Want dit is die Molopo Rooivleisprodusente-inligtingsdag!

Daar is baie om na uit te sien vir hierdie dag! Van die opwindende gaste sluit in Theo Vorster, dr. Josef van Wyngaardt en Dewald Olivier. Reuben Botha van Chemical Research Technology gaan ’n interessante hommeltuig-demonstrasie lei.

Die praatjies van die dag sluit boeiende onderwerpe in, onder andere die rol van georganiseerde landbou en prioriteite vir die kort- en mediumtermyn, vooruitskouing van die rooivleisindustrie, dieregesondheid, dierevoeding en familieboerdery.

Hierdie boeredag word aangebied ten bate van Laerskool Piet Plessis. Dit vind ook hiér plaas.

Vir ’n vrywillige donasie van R180 kry jy ’n smullekker, beesvleis middagete en toegang na alles op die agenda vir die dag.

Kontakbesonderhede

Om te RSVP en registreer:

Alta van Schalkwyk (+27)82-323-0571

Martie Fourie (+27)71-111-3757

Bankbesonderhede

FNB Stella

Rekeningnommer: 629 3648 2364

Om meer oor die dag uit te vind, kyk gerus na die volgende YouTube skakels: