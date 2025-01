Daar is een ding beter as ‘n gronddam: ‘n Digte gronddam

Belinda Labuschagne is een van die lede van die DamPro-span wat hulle produk aan boere by die Balfour Hooidag bekendgestel het.

Elke boer weet dat ‘n dam een van die beste bates vir ‘n plaas is omdat ‘n dam reënwater rek deur dit op te vang en op te gaar vir besproeiing of drinkwater vir diere. Maar ‘n gronddam wat lek kan ‘n kopseer wees vir die boer.

Dit is waar DamPro tot die redding kom.

DamPro vervaardig produkte wat spesifiek gemaak is vir gronddamme wat lek of ‘n probleem met besoedelde water of alge het. Die DamPro-produkreeks bestaan uit drie produkte, DamFix Wet, DamFix Dry en DamFix Bio. Elkeen van hierdie produkte is gepatenteer om ‘n spesifieke gronddamprobleem op te los.

Die DamPro-span was onlangs by Balfour Hooidag, waar boere van die Balfour en Delmas opgewonde was om met hulle produkte kennis te maak.

DamFix Wet

DamFix Wet word gebruik wanneer daar reeds water in die dam is, maar die dam lek. Met hierdie produk is dit nie nodig om eers die dam te dreineer voordat jy die lek regmaak nie.

DamFix Wet is ‘n polimeerpoeier wat bloot bo-op die water gestrooi word. Wanneer die poeier met die water in aanraking kom, vorm dit ‘n jellaag wat na die bodem toe afsak en met die grond bind om ‘n seël te vorm.

“Die drukking van die water druk hierdie polimeer in die grond in sodat dit met die grond kan bind en die seël kan vorm,” verduidelik Belinda Labuschagne van DamPro.

Die produk is nie giftig vir diere wat die water drink of visse en plante wat in die water leef nie. Dit is veilig vir die gebruik in besproeiingstelsels en maklik om aan te wend. 20 liter DamFix Wet dek 350 m².

DamfixDry

DamfixDry word gebruik in nuwe damme of damme wat herstel word. Die produk word aangewend wanneer die dam nog nie water het nie of gedreineer is. DamFix Dry word in die grond ingewerk en dan word die grond vasgestamp voordat die water ingetap word.

“Die verdigting is baie belangrik vir hierdie produk. Dit help om vir die duursaamheid van jou dam te sorg,” vertel Belinda.

DamFix Dry is ‘n mengsel van polimeer en minerale wat vinnig aktief raak om ‘n soliede seël in die grond te vorm. Die minerale in die mengsel hits die vorming van slyk aan en Belinda vertel waar dit gewoonlik tot twee jaar kan neem vir ‘n dam om vas te sak, neem dit tussen drie en ses maande wanneer jy DamFix Dry gebruik.

Hierdie produk kan jou ook koste spaar. Tradisionele metodes kan duur wees, maar net 20 liter DamFix Dry dek 220 m².

DamfixBio

Een Van DamPro se nuutste produkte is DamFix Bio. Hierdie produk word spesifiek gebruik vir algebeheer.

Die produk bestaan uit ‘n mengsel van aktiewe bakterieë en mikrobes wat in staat is om komplekse proteïne, vette, olie en sellulose te verteer. Die DamFix Bio-mengsel is reeds aangemaak en die vloeistof kan net so in jou dam gegooi word.

Hoewel die produk vir damme aanbeveel word, kan dit ook gebruik word vir munisipale gryswater, septiese tenks en vele meer. Dit kan in gronddamme, sinkdamme en sementdamme gebruik word.

DamFix is ‘n trots Suid-Afrikaanse produk wat in Kemptonpark vervaardig word en landwyd beskikbaar is.. Die produkte is reeds gemeng en reg om gebruik te word. Dit kan tot 400 keer swel.

Vir ‘n vinnige en doeltreffende manier om jou dam reg te kry, besoek gerus hulle webtuiste by www.dampro.co.za vir meer inligting.