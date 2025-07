Clocolan-Marquard-gemeenskap gaan padsluiting afdwing oor regering se gebrek aan optrede op die R708

278 words

Die Clocolan Landbouvereniging, plaaslike taxiverenigings en sakeleiers het formele kennisgewing uitgereik van die beplande sluiting van die R708 tussen Clocolan en Marquard, in ‘n poging om dringende herstelwerk aan hierdie lewensgevaarlike pad te doen. Hierdie aksie volg jare se onsuksesvolle pogings om regeringsowerhede te betrek, insluitend talle vergaderings, skriftelike voorleggings en appèlle.

Chris Bender, wat ‘n gemeenskapsvergadering wat op 8 Julie in Clocolan gehou is, voorgesit het, sê dat die R708 jare gelede tot ‘n kritieke vlak agteruitgegaan het. Die huidige toestand daarvan hou ‘n ernstige bedreiging vir openbare veiligheid in en het gelei tot aansienlike ekonomiese en logistieke probleme.

“Die R708 is van kardinale belang vir die landelike ekonomie. Dit dien as ‘n belangrike vervoerroete vanaf die Oos-Kaap en Maseru na die myne, en is noodsaaklik vir die beweging van landbougoedere – insluitend deur die ligging van die grootste voerkraal in die Vrystaat. Die toestand van die pad is onaanvaarbaar en weerspieël ‘n blatante minagting vir die publiek se reg op veilige en behoorlik onderhoue infrastruktuur,” het Bender gesê.

Die LUR vir Gemeenskapsveiligheid, Paaie en Vervoer is na die vergadering genooi, maar nóg hy nóg enige verteenwoordigers van die departement was teenwoordig.

Die gemeenskap het nou ‘n beroep op die LUR gedoen om Donderdag 10 Julie persoonlik met hulle te vergader om verantwoording en ‘n duidelike aksieplan te verskaf, spesifiek rakende die betaling van kontrakteurs sodat herstelwerk sonder verdere vertraging kan begin.

As gevolg van die gebrek aan betekenisvolle reaksie en sigbare optrede van die regering oor etlike jare, het die gemeenskap besluit om voort te gaan met die sluiting van die R708 as ‘n laaste uitweg – om beide lewens en lewensonderhoud te beskerm.

Bron: VL