Bonsmara SA vier 60 goue jare

Ingenome beesboere geniet reeds sestig jaar lank die skitterende voordele van die beesras wat met die minste probleme die meeste wins lewer: Bonsmara.

Ongeveer sestig jaar gelede het die behoefte ontstaan vir ՚n beesras wat beter vleisproduksie as inheemse rasse lewer, maar wat steeds aanpasbaar en gehard is vir Suid-Afrikaanse toestande.

Vanjaar vier Bonsmara SA die ryke geskiedenis van sestig jaar van dié uitsonderlike ras.

Die Bonsmara-ras is een van die voorste beesrasse in Suid-Afrika.

Bonsmara is een van die rasse met die meeste geregistreerde diere landswyd, asook die meeste produksieveilings wat jaarliks gehou word en die ras wat jaarliks die meeste bulle verkoop.

Oor die jare heen het die Bonsmara-ras vele mylpale bereik, nie net omdat hierdie ras die grootste in Suid-Afrika is nie, maar ook vir merkwaardige verskil wat die ras in die vleisbedryf meebring – nie net landwyd nie, maar ook wêreldwyd.

Die Bonsmara is veral gewild in Afrika-lande en ook oorsese lande wat insluit: Brasilië, Argentinië, Kolombië, Australië, Namibië, Mosambiek, Botswana, Zambië, Malawi en Georgië. In Suid-Afrika is daar meer as 320 telers en

ongeveer 60 000 produserende koeie. Met al die navorsing en wetenskaplike data wat prof. Bonsma ingesamel het, is uiteindelik besluit om die Afrikaner, Hereford en Korthoring te kruis. Die verhouding was vyf agtstes Afrikaner en drie agtstes Hereford/Korthoring. Die Afrikaners is gekies vir hulle goeie vleiseienskappe, uierontwikkeling, goeie vel- en haargehalte en siekte weerstandigheid. Die Britse rasse het bygedra tot die goeie karkasgehalte.

Professor Jan Bonsma se uitgebreide navorsing en verfyning deur prestasietoetse het gelei tot die ontstaan van ՚n aanpasbare, vrugbare, produktiewe bees met ՚n goeie temperament en melkproduksie wat vandag bekend is as die Bonsmara.

Prof. Bonsma, wat vandag bekend is as die vader van die Bonsmara, het altyd gesê “Om te meet, is om te weet” en na sestig jaar is dit ՚n voorreg om sestig jaar se funksies en vieringe met ՚n goeie veiling af te sluit.”

Die vieringe het afgeskop met die Bonsmara Classic, ՚n gholfdag wat gehou is vir alle Bonsmara-telers, gevolg deur ՚n reeks ander geleenthede, insluitend ՚n algemene jaarvergadering, ՚n dinee ter viering van die sestigste bestaansjaar, ՚n rooiras-geleentheid, en ՚n nasionale Bonsmara SA-veiling gehou te Parys, Vrystaat.

“Dit is vir ons ՚n eer om die Bonsmarahandelsmerk te dra en die sukses van die ras te vier. Ons is ook trots om te verklaar dat Bonsmara-bulpryse die afgelope tien jaar met 119% gestyg het,” vertel Louis. Louis spreek ook sy dank uit aan elke kommersiële en stoetteler wat gehelp het om hierdie ryk geskiedenis te help vorm en bygedra het tot die sukses.

“Dit is ook vir ons lekker om te sien dat na sestig jaar die Bonsmara-ras steeds so sterk is, en ons sien uit na die volgende sestig jaar!”

Nelius Ferreira is tydens die algemene jaarvergadering verkies as die nuwe voorsitter van die Bonsmara-raad. Hy vertel: “Ek glo almal is vertroud met die leuse van Bonsmara: Die ras vir alle redes, waarvan ek beslis kan getuig. Ons teel self al die afgelope veertig jaar met Bonsmaras en die Bonsmara is nie verniet die gewildste en grootste ras in die Suid-Afrika nie. Dit is ՚n ekonomiese ras, nie net vir stoettelers nie, maar ook vir die kommersiële boer. Ons moenie vergeet dat 88% van ons bulle aan kommersiële telers verkoop word nie; ons moet ook nie vergeet dat meer as 75% Bonsmara en Bonsmara-tipe beeste in Suid-Afrikaanse voerkrale staan nie.

“Die Bonsmara beskik oor goeie vleiseienskappe, goeie temperament, goeie moederseienskappe en is oor die algemeen ՚n baie lekker bees om mee te boer en te werk … en bo alles is hy nog mooi ook!” sluit hy af.

Bonsmara staan op ՚n sterk grondslag wat met sorg gebou is. Daarvan getuig ook die meer as 110 Bonsmara-veilings op die 2024-kalender regoor die land.

Vir meer inligting oor die Bonsmara-ras, besoek Bonsmara SA by www.bonsmara.co.za of kontak hulle kantoor by 051-448-6084.