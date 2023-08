Bonsmara Genepoel se Lenteveiling het beeste teen goeie mededingende pryse opgeveil

Op 16 Augustus 2023 het Bonsmara Genepoel ‘n Lenteveiling by die Vryburg Skougronde aangebied.

“As ek sê dat Bonsmara die beste ras is om mee te boer in hierdie area om aan die uitvoermark te verkoop, dink ek ek praat namens al die suksesvolle telers wat deel is van die Bonsmara Genepoel-groep. Die Bonsmara is ideaal vir ons Noordwes-distrik, en hulle uitstekende temperament maak dit ‘n plesier om vorentoe met die ras te boer,” volgens boer Wiep Joubert.

Al gaan die beesvleisbedryf deur ‘n moeilike plek, sê Wiep dat hy tevrede is met die dag se opkoms en die pryse wat behaal is, want hy geniet dit om met almal te kommunikeer wat daar was, van kopers tot verkopers.

Die gemiddelde en hoogste pryse van die dag

Bulle:

32 Bonsmarastoetbulle is verkoop vir ’n gemiddelde prys van R57 448,28 en die duurste bul, Lot 13 (LEL 210030), is vir R90 000,00 verkoop.

Vroulike diere:

17 Kommersiële dragtige koeie en kalwers is verkoop vir ’n gemiddelde prys van R28 220,59 en die duurste dragtige koeie en kalwers, Lot 73, is elkeen vir R28 750,00 verkoop.

23 Kommersiële koeie en kalwers is verkoop vir ’n gemiddelde prys van R26 034,48 en die duurste koeie en kalwers, Lot 75, is elkeen vir R28 000,00 verkoop.

20 Kommersiële dragtige verse is verkoop vir ’n gemiddelde prys van R19 250,00 en die duurste dragtige verse, Lot 32 en lot 63, is elkeen vir R21 000,00 verkoop.

98 Kommersiële oop verse is verkoop vir ’n gemiddelde prys van R12 550,00 en die duurste oop verse, Lot 67, is vir R14 000,00 elkeen verkoop.

