Boer vooruit met dié betroubare bakkies

As jy die regte hulpmiddels het, kan enige probleem kinderspeletjies word. Dit geld ook as jy op soek is na die vernaamste werkesel op elke plaas – die bakkie.

In die voortdurend ontwikkelende landboubedryf is ’n boer se ingesteldheid om veelsydig te wees en enige probleem aan te pak, sy waardevolste bate. En sy betroubare hulpmiddel wat nie terugdeins nie, is die taai Volkswagen Amarok-bakkie. Met die praktiese aanslag van die enkelkajuitbakkie en die ongeëwenaarde veelsydigheid van die dubbelkajuitbakkie, kan die boer gerus wees dat hy enige taak kan aanpak en dat sy besigheid van krag tot krag sal gaan. As jy dus jou plaas na groener weivelde wil neem, is daar twee wonderlike roetes om te volg.

Enkelkajuit: Doelgerig gebou

Die Amarok-enkelkajuitbakkie is daarop gemik om jou te help om jou plaas met gemak te bestuur deur die wêrelde van doelmatigheid en tegnologie te kombineer. As jy die werk veilig en doeltreffend gedoen wil hê, is die Amarok-enkelkajuitbakkie die beste keuse. Met sy funksie-toegespitste spesifikasiesis is dié model is geskik vir harde werk. Die enkelkajuit beloof om jou lewe eenvoudiger te maak met slim kenmerke van App-Connect vir slimfone, LED-hoofligte en ’n gedeeltelike digitale instrumentepaneel. Sy kompakte, robuuste ontwerp en 4MOTION®-tegnologie, waaronder ryprofielkeuse, heuwelafdraandbeheer en 4×4-laebestek, maak voorsiening vir beweeglikheid en ratsheid op enige terrein. Met die enkelkajuit se 3-jaar/60 000 km-Genuine Easy Drive-diensplan en 15 000 km-diensintervalle het jy ’n bestendige werkesel wat jou in verwondering sal laat oor wat jy alles kan vermag.

Sleutelspesifikasies

Enjin: 2.0 TDI

Krag: 125 kW

Wringkrag: 405 Nm

6-gang-handratkas

Agterwielaandrywing of 4MOTION®-viertrek

Elektroniese agterewenaarslot

Ryprofielkeuse: Normal, Eco en Slippery

1,2 ton loonvragkapasiteit

2,3 m lange x 1,2 m breë laaibak

1 900 kg-agteras-vraglimiet

800 mm- maksimum waaddiepte

Dubbelkajuit: Uitsonderlike vermoë en gerief

Geen taak is buite bereik wanneer jy agter die stuur van die Amarok-dubbelkajuitbakkie inskuif nie. Sy kombinasie van die nuutste tegnologie, indrukwekkende vermoë, gerief en deurdagte veiligheidskenmerke laat niks aan die toeval oor nie, veral as jy die terrein met geselskap aandurf.

En wat harde werk betref, is die dubbelkajuit vasbeslote om jou te help om die saad van sukses te saai.

Die dubbelkajuit bewys homself as ’n veelsydige strydros wat voorsiening maak vir die plaas- en gesinslewe. Sy ruim vyfsitplek-binneruim, 10 duim-raakskerm-inligtingvermaakstelsel in kleur, traksiebeheerstelsel, tru-kamera en agterste parkeersensors is net ’n paar van die kenmerke wat tot heerlike avonture bydra. Met ’n 5-jaar/100 000 km-instandhoudingsplan kan jy al jou take op die plaas met vertroue aanpak en suksesvol afhandel.

Sleutelspesifikasies

Enjin: 2.0 TDI

Krag: 125 kW

Wringkrag: 405 Nm

6 gang-handratkas

Agterwielaandrywing of 4MOTION®-viertrek

Elektroniese agterewenaarslot

Ryprofielkeuse: Normal, Eco en Slippery

1,1 ton-loonvragkapasiteit

1,6 m lange x 1,2 m breë laaibak

800 mm- maksimum waaddiepte

1 900 kg-agteras-vraglimiet

Bespreek gerus ’n toetsrit by vw.co.za en wees die #DrivingForce agter jou sukses.