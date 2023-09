BKB Boedelveiling te Frankfort het hierdie Claas stroper beskikbaar

Op bevel van die eksekuteur van die boedel van oorlede HBEH Herrmann, word die volgende te koop aangebied op Woensdag, 11 Oktober 2023 om 11:00 vm. te Fortress, Frankfort.

Hierdie Claas Trion 710 is basies nuut. Die stroper het net 124 enjin-ure op die klok, waarvan 79 ook drom-ure ingesluit het. Dit is gereed om jou graan te oes!

Op aanbod:

Trekkers

Voertuie

Vragmotors en sleepwaens

Onkruidspuite

Stropers met tafels

Planters

Grondbewerkingstoerusting

Kuilvoer maak toerusting

En ander plaasimplemente

Navrae

Marnus Becker by (+27) 82 873 2002

Guillaume Strydom (Plaasbestuurder) by (+27) 82 775 1726

Afslaer: Jan Mostert by (+27) 83 306 8408

BKB, Frankfort by (+27) 58 813 1071As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com

Om meer uit te vind, kyk na hierdie veiling op Agri4all.com: https://agri4all.com/product/algehele-uitverkoping-plaastoerusting-11-oktober-2023-om-11-00-frankfort-south-africa