Bedryfsaankondiging: AGT Foods Africa koop Pannar se droëboonsade 

AGT Foods Africa was nie van plan om hulle produkreeks uit te brei nie, maar toe die geleentheid hom voordoen om Pannar se droëbone saadmaatskappy oor te koop, het hulle besef dat dit perfek sal inpas by hulle groot verskeidenheid produkte.

Die nuus van die moontlike oorkoop het reeds in November 2023 die rondtes begin doen, maar op 1 Februarie 2024 is die koop uiteindelik deur.

Brian Lever, besturende direkteur van AGT Food Africa verduidelik dat hulle in Maart 2023 genader is deur Pannar. “Ons het besluit om ‘n aanbod te maak, ons het met hulle vergader en gesprekke gevoer voordat ons die finale aanbod gemaak en die onderneming gekoop het.”

Die aankoop van die droëbone saadpakket pas perfek in by AGT Foods Africa se sakemodel. Hulle geriewe is groot genoeg om die bone by hulle struktuur- en produksietydlyn in te skakel. Nadat boere hulle vroeë springmielies geoes het, kan die boere wat reeds vir Pannar geplant het, nou net voortgaan om vir AGT Foods Africa te plant.

In 2012 het AGT Food and Ingredients Inc, Kanada die Advanced Seeds maatskappy, wat in 1964 gestig is, oorgekoop. Hulle het in 2016 die naam na AGT Foods Africa verander sodat dit by die internasionale handelsmerk kan inpas. Die maatskappy het geriewe in Chamdor in Krugersdorp, Kaapstad, Pietermaritzburg en Durban Port. Hulle voer ook hulle produkte internasionaal uit.

Hulle missie is om die hoogste gehalte produkte teen die laagste pryse te verskaf, wêreldwyd.

AGT Foods Africa koop, produseer, verpak en voorsien peulgewasse, stapelvoedsel en voedselbestandele. In Suid-Afrika verskaf AGT Foods Africa graan, rys en pasta, peulgewasse en gespesialiseerde gewasse wat lensies, ertjies, keker-ertjies en kanariesaad insluit asook voedselbestandele soos peulvrugmeel, proteïne, stysels en vesels wat aan groothandelaars en kleinhandelswinkels asook AGT Foods Africa se aanlynwinkel voorsien word. Nou kan hulle bone en droë bone ook by die lys voeg.

“Ons verstaan die saadbedryf, ons weet wat ons doen, ons weet wat ons vermoëns is, en ons het die verwerkingsvermoë,” sê Brian.

Aan die einde van November 2023 het die Suid-Afrikaanse Mededingingskommissie die groen lig gegee vir die koop om deur te gaan. Maar dit het met voorwaardes gekom: AGT Foods Africa moet ‘n sekere aantal eenhede boonsaad aan die departement van Landbou voorsien teen ‘n verlaagde prys. Hulle sal ook bystand, soos landboudienste, aan ‘n seker aantal bestaansboere vir ‘n tydperk van drie jaar moet lewer.

Hierdie ooreenkoms beteken die regering kan nou die saad regstreeks van die verskaffer koop. Brian vertel dat hulle nie op soek is na nog uitbreidingsgeleenthede vir hulle onderneming nie; maar dit hang alles af van wat oor hulle pad kom.

“Ons het nie boontjies in ons stal gehad nie, en ons wou graag ons saadbedryf verstewig. Ons verkoop saad regoor Afrika en nou kan ons bonesaad ook aan die Afrika-mark verskaf,” sê Brian.

Boere kan uitsien na ‘n vol pakhuis, omdat AGT Food Africa sommer uit die staanspoor weggetrek het met kleinwitboonsaad vir inlê en suikerbone. Hulle het reeds kontrakte in plek en het al begin plant vir die 2024 seisoen. Die Pannar boonsaad-onderneming het ook ‘n gekontrakteerde teler wat nou op ‘n kontraktuele grondslag saam met AGT Foods Africa sal werk.

Die maatskappy het ‘n sake-eenheid wat kommersiële bone bemark, en AGT Foods Africa gaan nou kommersiële bone en droëboonsaad aan die mark verskaf.

Vir al jou saad, en nou ook droëbone behoeftes besoek gerus hulle webtuiste, www.agtfoods.co.za