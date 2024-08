Anika van den Berg – die hartklop van die welbekende Wildebees-klerereeks!

Die Wildebees-klerereeks is wêreldwyd bekend vir die gehalte en oorspronklikheid wat in elke produk ingewerk word. Anika van den Berg, dogter van Nico Louw, die eienaar van die onderneming, is die gesig van Wildebees en haar glanspersoonlikheid skitter op sosiale media en inspireer duisende mense.

Godvresend, nederig en lieflik is ‘n kort opsomming van wie Anika is. Die ses-en-twintigjarige is alom betrokke by die Wildebees-familiesaak en hou daarvan om die ontwerp van die klere asook die bemarking daarvan saam haar man, Dylan van den Berg, te hanteer. Anika het ‘n skeppende hand wat graag teken, skilder en koekbak, veral haar spesialiteit, ‘n sagte rooifluweelkoek. Sy hou ook daarvan om ‘n goeie storieboek te lees. Haar pragtige seuntjie wat te vroeg gebore is en ‘n moeilike 103 dae in die intensiewesorgeenheid deurgebring het, hou haar op haar tone, maar haar hart vol. Die diepe waters aan die begin van moederskap het haar beslis nie ondergekry nie en bewys dat sy enige uitdaging met haar oë op die Here kan aanpak.

Die reis tot Wildebees

Anika het na skool ‘n jaar geneem om uit te werk wat sy verder met haar lewe wou doen. ‘n Droom van die korporatiewe wêreld en om ‘n beroep as ‘n prokureur na te jaag, het nie uitgewerk nie. Sy sê: “Ek dink die droom het net verander. Ek dink ek het altyd ‘n prentjie in my kop gehad van hoe my lewe gaan lyk, waar ek gaan eindig en wat ek gaan doen. Soos ek deur die lewe gegaan het en jare deurgeleef het, het dit maar net stelselmatig verander”.

In die onseker tyd het sy haar familie uitgehelp in die Wildebees-winkel en toe besluit om ontwerp te gaan studeer by Vega in Pretoria. Na drie jaar se harde leer en ‘n BA- graad, het die droom verander na ‘n begeerte om die Wildebees-span se geledere te versterk. Sy is baie gewild op sosiale media met haar videos waar sy met ‘n dikgemaakte Afrikaanse aksent Engels praat.

Wanneer Anika haar voet uit die huis uit sit, is haar fokus by die Wildebees-klerereeks. Met die konstante veranderinge in die modebedryf, is Anika altyd doenig om seker te maak dat die klere van Wildebees gewild en stylvol bly. Sy doen marknavorsing en luister na die mense wat die klere koop en dra.

Anika sê: “Ek luister eintlik maar meestal na wat die mense sê, want dan weet ek daar is ‘n aanvraag.” Op die manier verskaf Wildebees ‘n klerereeks wat in aanvraag is en waarmee mense tevrede is.

Anika blink uit op Wildebees se Instagram-platform

Die videos van Anika wat wêreldwyd versprei word op Wildebees se Instagram-platform, het begin met die bemarkingsidee dat Wildebeesklere Suid-Afrika se grense oorskry en ‘n video waar Anika met haar beste Afrikaanse aksent vertel hoe die pakkies met hulle ‘quick boat’ ander vastelande haal. Anika vertel: “Ek was op die dag nie regtig lus om die video te skiet nie en besluit toe om ‘n grap te maak en te sien of dit gaan werk, en toe werk dit!”

Met hierdie opwindende skok dat die onbeplande video duisende mense se aandag getrek het, verduidelik Anika: “Wanneer ek ‘n video maak probeer ek net een-honderd-persent myself wees. Ek probeer nie snaaks wees of aansit nie, ek probeer net so eg wees soos wat ek kan en om Wildebees voor te stel aan almal. Dit is nie net vir een sekere soort mens nie. Wildebees is vir almal”.

Hierdie suksesvolle bemarking het Anika aangehits om op TikTok videos te deel wat mense graag kyk vir die pret. Sy sê dat ‘n hele klomp mense haar al gevra het om vir hulle ‘n persoonlike video op te neem omdat hulle so baie van haar hou. Ander mense vra vir handtekeninge en baie kom draai by die Wildebeeswinkel in Kemptonpark en vra spesifiek vir Anika by die toonbank. Sonder om dit so te beplan inspireer Anika mense deur haar lieflike menswees en grapperige persoonlikheid te deel.

Die lewe leer mens

Van die onduidelikheid oor ‘n beroep tot die voortydige geboorte van haar babaseuntjie het die leerskool van die lewe Anika versterk asook haar vertroue op die Here en die krag wat sy deur haar man se ondersteuning kry. “As dit nie was vir die Here nie, sou ek dit nie gemaak het nie. Met my seuntjie se 103 dae in die intensiewesorgeenheid en drie operasies waardeur ons is, sal ek nie sê ek was al deur die moeilikste goed in die lewe nie, maar dit was moeilik.”

Anika se krag as vrou lê in gebed vir haar man en haar kind. Sy sê: “As my man een ding weet, dan weet hy ek bid vir hom, en as daar een ding is wat ek al vir my kind gedoen het, is dit dat ek vir hom bid.”

Die vooruitsig om saam haar broer die Wildebees-onderneming by haar pa oor te neem, is ‘n nuwe horison wat nie ver in die toekoms lê nie. Met baie opwinding en nuuskierigheid vertel Anika: “Ek dink ek is baie opgewonde om die reis aan te pak saam my broer om die sake by my pa te begin oorneem. Ek is baie oop om te leer by my pa en om te hoor wat hy sê. Dis werklik ‘n voorreg om in hierdie posisie te wees.”

Vir meer inligting oor die klerereeks en produkte wat Wildebees bied, besoek hulle webwerf by https://wildebees.com/.