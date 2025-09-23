Andreoli 2000L ECO VAC-spuite stel nuwe standaarde in Wes-Kaapse proewe
Onlangse onafhanklike proewe wat in Citrusdal uitgevoer is, het resultate gelewer wat produsente beslis sal wil sien. Die Andreoli ECO VAC-spuite herdefinieer wat presisie-spuiting vir wingerde en boorde beteken.
Bewys in onafhanklike toetse
Toe die ECO VAC onder plaaslike toestande getoets is, het dit konsekwent uitstekende bedekking van die blaredak behaal. Volgens die DROPSIGHT-data dui die resultate daarop dat die gehalte van die afsetting op die blaaroppervlaktes van ’n uiters hoë waarde is. Die standaardafwykings tussen die toetse toon ook ’n besonder hoë konsekwentheid van die afsetting oor die hele teikenarea.
Tydens die proewe is die spuiters getoets vir hul doeltreffendheid teen tot 30% laer spuitvolumes (L/ha). Die %FPC wat met DROPSIGHT gemeet is oor drie verskillende toepassings, het ’n minimum van vier uit ses punte binne 95% van die standaardafwykings getoon, terwyl die oorblywende twee binne 68% van die standaardafwykings geval het. Dit het gelei tot ’n prentjiemooi bedekking, sonder die ongewenste afloop wat waardevolle chemikalieë mors.
Tegnologie wat die verskil maak
Wat die ECO VAC-spuit uitlig, is sy unieke benadering tot lugvloei en doeltreffendheid. Die spuiter se frontale suigstelsel trek slegs skoon lug in, wat voorkom dat chemikalieë hersirkuleer en dat blare die stelsel blokkeer. Van daar af word die lugvloei met perfekte links-na-regs simmetrie versprei, en die herwinningsuitlate verseker dat selfs die boonste dele van die boomrye bereik word.
Produsente kan ook die spuitpatrone fyn instel danksy verstelbare rigtingsvinne, wat aanpas by verskillende gewasse en blaardakke. Omdat die waaierstelsel verfyn is met behulp van gevorderde rekenaarvloeidinamika (Computational Fluid Dynamics), lewer die ECO VAC meer lugvloei sonder om meer krag te gebruik. Die resultaat is ’n spuiter wat kragtig, doeltreffend en koste-effektief is.
Meer as net werkverrigting
Vir produsente strek die voordele veel verder as indrukwekkende toetsresultate. Die ECO VAC help om chemikaliegebruik te verminder, dravermoë koste te verlaag en die omgewing te beskerm deur wegdrywing en vermorsing te beperk. Hierdie kombinasie van volhoubaarheid en winsgewendheid is presies wat moderne landbou vereis.
’n Slimmer keuse vir Suid-Afrikaanse produsente
Die Wes-Kaapse proewe bevestig wat Andreoli en Jupidex nog altyd geglo het: die ECO VAC-spuite is nie net betroubaar nie, maar werklike markleiers. Deur Italiaanse ingenieursuitnemendheid te kombineer met bewese werkverrigting onder Suid-Afrikaanse toestande, kry produsente die gereedskap om produktiwiteit te verhoog, gewasgesondheid te beskerm en slimmer te spuit vir die toekoms. Met die Andreoli 2000L ECO VAC werk
elke druppel harder.
Vir meer inligting oor Andreoli-spuite, skakel Jupidex by (+27) 33 386 3574 of stuur ’n e-pos aan info@jupidex.co.za of besoek hul webwerf by www.jupidex.co.za.
