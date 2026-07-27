Algar se 2,7 m-hommeltuigwa: ’n Mobiele oplossing vir moderne boerdery
Die gebruik van landbouhommeltuie het die afgelope paar jaar vinnig toegeneem. Hommeltuie maak dit moontlik om gewasse akkuraat te bespuit, moeilike gebiede te bereik en chemiese middels meer doelgerig toe te dien. Om hierdie tegnologie doeltreffend in die veld te gebruik, benodig boere egter meer as net ’n hommeltuig. Hulle het ’n veilige, praktiese en mobiele werkstasie nodig. Algar se 2,7 m-hommeltuigwa is spesifiek ontwikkel om aan hierdie behoefte te voldoen.
Die hommeltuigwa bied ’n volledige vervoer- en ondersteuningsoplossing vir landbouhommeltuie en die toerusting wat daarmee saam gebruik word. Die wa beskik oor toegewyde stoorplek vir die hommeltuig, ’n kragopwekker en twee laaistasies. Dit help om waardevolle toerusting te beskerm en dit netjies en binne maklike bereik te hou wanneer daar tussen lande, plase of spuitpunte beweeg word.
Een van die belangrikste eienskappe van die Algar-hommeltuigwa is die ruilbare dek. Die dek is toegerus met ’n 1 200 liter-tenk wat genoeg kapasiteit bied om groot hoeveelhede water, gifstofmengsels of ander landbouchemikalieë na die werksgebied te vervoer. Die ruilbare ontwerp maak die wa meer aanpasbaar en bied gebruikers die geleentheid om die toerusting in verskillende werksomstandighede en vir toekomstige behoeftes te benut.
Die tenkstelsel sluit ’n chemies-bestande pomp in. Hierdie pomp is ontwerp om gifstowwe en ander chemiese bestanddele veilig en doeltreffend te hanteer. Omdat landbouchemikalieë baie korrosief is, is die gebruik van geskikte pomptoerusting noodsaaklik vir betroubare werking en ’n langer dienslewe. Die pompstelsel help om die mengsel vinnig van die tenk na die hommeltuig oor te dra.
’n Slang wat 5 m lank is maak dit maklik om die chemiese mengsel in die hommeltuig se tenk te pomp. Die ekstra lengte bied genoeg bewegingsruimte om die hommeltuig gerieflik langs die wa te land, sonder dat die operateur die toerusting onnodig hoef rond te skuif. Dit verbeter die werkvloei en help om hervulling vinniger af te handel, sodat die hommeltuig vinniger na die volgende spuitsiklus kan terugkeer.
Die wa is groot genoeg om ’n DJI Agras T100 of ’n soortgelyke groot landbouhommeltuig te akkommodeer. Dit maak die ontwerp geskik vir moderne, hoëkapasiteit-hommeltuie wat vir groter kommersiële toepassings gebruik word. Benewens die hoofstoorruimte is daar addisionele stoorplek aan die voorkant van die wa. Hierdie ruimte kan gebruik word vir gereedskap en ander noodsaaklike toerusting.
Bo-op die wa is daar ’n vlieënier-uitkykpunt. Vanaf hierdie verhoogde posisie het die hommeltuig-operateur ’n beter uitsig oor die werksgebied, die hommeltuig se vlugroete en die omliggende hindernisse. Dit kan veral waardevol wees in gebiede met hoë gewasse, ongelyke terrein of beperkte sigbaarheid vanaf die grondvlak.
Algar se 2,7 m-hommeltuigwa kombineer vervoer, berging, hervulling, kragvoorsiening en operateursondersteuning in een mobiele eenheid. Dit is ’n praktiese oplossing vir boere, kontrakteurs en professionele hommeltuig-operateurs wat hul toerusting veilig wil vervoer en hul werksproses in die veld wil verbeter. Met sy sterk, doelgerigte ontwerp bied die wa die funksionaliteit wat moderne landboubedrywighede vereis.
Die geïntegreerde uitleg verminder die behoefte aan verskeie los voertuie, tenks en ander toerusting op die lande. Alles wat vir die dag se hommeltuigwerk benodig word, kan op een plek georganiseer word. Dit spaar tyd tydens opstelling, hervulling en opruiming en verminder die risiko dat belangrike toerusting beskadig, verkeerd vervoer of nie benut word nie.
Die wa is nie bloot net ’n vervoermiddel nie, maar ’n doelgerigte mobiele werkstasie wat produktiwiteit en praktiese beheer verbeter. Elke deel is op ’n spesifieke manier geplaas om die operateur se werksvloei glad te laat verloop. Vir boere wat reeds in spuithommeltuie belê het, bied Algar se hommeltuigwa ’n doeltreffende manier om daardie belegging beter te ondersteun en meer werk per dag af te handel met minder moeite.
Sodra die spuitseisoen verby is, kan die wa weer vir ander werk op die plaas gebruik word, omdat die dek veilig in die stoor gebêre kan word. deur die dek in die stoor te bêre. Dan kan veetralies, valkante of die werkstasie weer op dieselfde wa gelaai word.
Vir meer inligting oor Algar se veelsydige hommeltuigwa, besoek www.algar.co.za
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