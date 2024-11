Agter die skerms van Suid-Afrika se vrugte-uitvoerbedryf

Suid-Afrika se varsvrugte-uitvoerbedryf funksioneer binne ՚n hoogs mededingende en dinamiese wêreldmark. Uitvoerders staar talle uitdagings in die gesig, van die versekering van die gehalte van bederfbare produkte op lang internasionale reise tot die voldoening aan streng fitosanitêre en regulatoriese standaarde. Hierdie faktore verhoog koste, maar die werklike probleem lê in die bestuur van onverwagte wêreldwye ontwrigtings.

In onlangse jare het die bedryf aansienlike uitdagings deurstaan. Die COVID-19-pandemie het wêreldwye voorsieningskettings tot breekpunt beproef, terwyl nuwe fitosanitêre regulasies van die Europese Unie ingewikkeldheid tot uitvoerprosesse toegevoeg het. Die voortslepende oorlog tussen Rusland en die Oekraïne het die situasie verder vererger en stygings in kunsmis- en brandstofpryse veroorsaak. Plaaslik word uitvoerders ook gekniehalter deur infrastruktuurtekortkominge, logistieke knelpunte by hawens, die land se elektrisiteitskrisis, droogtes en onvoorspelbare weerstoestande.

Hierdie struikelblokke plaas aansienlike geldelike en operasionele druk op die bedryf, wat voortdurend moet aanpas om sy wêreldstatus te handhaaf. Tog, ten spyte van hierdie struikelblokke, bly Suid-Afrika se varsvrugtesektor ՚n hoeksteen van die land se landbou-uitvoer. Dit is die grootste bydraer volgens waarde, verdien meer as US$3-miljard in buitelandse valuta en verskaf 28% van alle werksgeleenthede in die landbousektor. Hierdie bedryf se rimpeleffek strek veel verder as die plase en skep meer as 400 000 werksgeleenthede regoor die landbouwaardeketting.

Die belangrikheid daarvan vir die nasionale ekonomie is onmiskenbaar, en soos opgemerk deur die Nasionale Landboubemarkingsraad, beskou die regering die bedryf se sukses as deurslaggewend vir sy breër ekonomiese doelwitte. Die onlangs ingevoerde Landbou- en Landbouverwerkingsmeesterplan (AAMP) beklemtoon die belangrikheid daarvan om volhoubare groei in hierdie sektor te bewerk, met erkenning van die potensiaal wat dit vir die hele landbou- en landbouverwerkingswaardekettings inhou.

Om ՚n suksesvolle vrugte-uitvoerder in Suid-Afrika te word, moet jy verskeie sleutelstappe volg:

1. Reguleringsvoldoening: Verkry uitvoerpermitte en voldoen aan internasionale fitosanitêre standaarde. Sertifiserings soos GlobalGAP help om geloofwaardigheid te bou.

2.Gehaltebeheer: Belê in koelberging, doeltreffende verpakking, en handhaaf streng gehaltebeheerstelsels om te verseker jou vrugte bly vars regdeur die reis.

3.Logistiek: Skep ՚n vennootskap met betroubare verskepingsmaatskappye, bestuur kouekettings en pak plaaslike uitdagings soos hawevertragings en kragtekorte aan.

4.Finansiële bestuur: Verseker voldoende befondsing, bestuur koste doeltreffend, en ondersoek staatstoelaes of -ondersteuning.

5.Bou koperverhoudings: Doen marknavorsing, woon handelskoue by en bou langtermyn-, vertrouensgebaseerde verhoudings met internasionale kopers.

6.Bemarking en handelsmerk: Ontwikkel ՚n sterk handelsmerk en gebruik digitale bemarking om ՚n wyer gehoor te bereik.

7.Belyn met AAMP: Volg volhoubare praktyke wat belyn is met Suid-Afrika se Landbou- en Landbouverwerkingsmeesterplan vir regeringsondersteuning.

8.Risikobestuur: Hou gebeurlikheidsplanne vir ontwrigtings gereed en belê in versekering om moontlike verliese te dek.

9. Etiek en wettigheid: Maak seker dat kontrakte duidelik is, aan wetlike standaarde voldoen, en voldoen aan etiese handelspraktyke.

Deur op hierdie gebiede te fokus, kan Suid-Afrikaanse vrugte-uitvoerders in die mededingende wêreldmark floreer.

Verhouding bou

Vir uitvoerders is een van die sleutelstrategieë om die kinkels en draaie van hierdie bedryf suksesvol baas te raak, om sterk, langtermynverhoudings met buitelandse kopers te bou. Navorsing dui daarop dat hierdie verhoudings, gebou op vertroue en wedersydse begrip, kan help om onsekerhede te verminder en ՚n makliker pad na sukses te skep. Deur sterk bande met invoerders te kweek, trek uitvoerders voordeel uit verbeterde kommunikasie, meer pasgemaakte markreaksies en die vermoë om hulle markaandeel te vergroot deur groter vertroue en groter bestellings.

Die bou van hierdie verhoudings gaan nie net oor geldelike gewin nie; dit gaan oor langtermynvolhoubaarheid. Uitvoerders wat diep verbintenisse met hulle kopers vestig, vind dikwels dat hulle eksterne druk meer doeltreffend kan weerstaan en by markbehoeftes kan aanpas. Hierdie verhoudings lei tot beter probleemoplossing, vinniger reaksies op veranderende marktoestande, en uiteindelik verhoogde winsgewendheid. Kopers kry ook selfvertroue om met betroubare verskaffers saam te werk om ՚n bestendige aanbod van hoëgehalte-vrugte te verseker, wat hulle help om hulle eie markaandeel te behou of selfs uit te brei.

Suid-Afrika se vrugte-uitvoerlandskap

Suid-Afrika staan bekend as die grootste vrugte-uitvoerder volgens volume in die Suidelike Halfrond, wat 36% van die totale vrugte-uitvoer bydra, met Chili en Brasilië daarna. Ten spyte van die feit dat Suid-Afrika die tweede grootste produsent naas

Brasilië is, voer Suid-Afrika 90% van sy produksie uit, wat dit een van die mees uitvoergedrewe vrugtebedrywe ter wêreld maak. Hierdie groot afhanklikheid van uitvoer beteken dat die handhawing van hoë standaarde en mededingendheid noodsaaklik is vir die bedryf se voortgesette sukses.

՚n Pad vorentoe: Die uitvoerder se kontrolelys

Vir Suid-Afrikaanse vrugte-uitvoerders om aan te hou floreer in hierdie steeds ontwikkelende bedryf, is ՚n proaktiewe benadering van kardinale belang.

Die volgende kontrolelys kan as ՚n nuttige gids dien om sukses te verbeter:

• Evalueer gereeld of verhoudings met buitelandse kopers ekonomies gesond is, en fokus op langtermyn winsgewendheid bo

korttermynwinste.

• Deurlopende formele en informele kommunikasiekanale met kopers kan vertroue bevorder, beplanning verbeter en probleme doeltreffend oplos.

• Die aanstelling en opleiding van werknemers met sterk verhoudingsbouvaardighede is noodsaaklik. Bestuur moet deur voorbeeld lei om ՚n verhoudingsgesentreerde kultuur te kweek.

• Die bou van ՚n volhoubare uitvoeroperasie vereis belegging in nie net die geldelike bates nie, maar ook in die mense wat dit alles

laat gebeur.

Deur op gesonde langtermynverhoudings te fokus en aanpasbaar te bly by die talle uitdagings wat hulle in die gesig staar, kan Suid-Afrika se vrugteuitvoerders voortbou op hulle suksesse en ՚n blink toekoms vir die bedryf en die breër ekonomie wat dit ondersteun verseker.

South Africa’s fresh fruit industry: optimising export performance and securing sustainable exporterimporter relationships. (2023).https://content.henleysa.ac.za/white-paper-fresh-fruit-industry