Agrotech SA se graansorteerders bring presisie en onafhanklikheid na jou plaas

Wanneer dit by graansortering kom, is presisie, kostedoeltreffendheid en betroubaarheid die sleutel tot volhoubare wins in moderne landbou. Agrotech SA, ‘n plaaslike verskaffer van vernuwende landboutoerusting, lewer nie net oplossings vir hierdie uitdagings nie, maar hulle stel nuwe standaarde. Met hulle unieke meganiese graansorteerders, insluitend modelle wat sonder elektrisiteit kan werk, stel hulle Suid-Afrikaanse boere in staat om graan, neute en ander landbouprodukte doeltreffend en teen minimale koste te sorteer.

Slim sortering

Een van Agrotech SA se grootste trekpleisters is hulle kraglose graansorteermasjien – ’n oplossing wat ontwerp is vir boere wat in afgeleë gebiede werk, of wat hulle energieverbruik wil beperk. Hierdie meganiese sorteerder gebruik nie elektrisiteit nie en is ideaal vir die sortering van verskeie soorte graan. Die masjien sorteer volgens grootte en laat boere toe om korrels van swak gehalte of vreemde materiaal maklik te skei van hul hoë-gehalte produk. Die gevolg is natuurlik minder verliese, beter gehalte graan, en hoër pryse in die mark.

Oplossings vir graan én neute

Agrotech se sorteeroplossings is nie beperk tot graan nie. Die maatskappy verskaf ook sorteerdereenhede vir neute soos makadamia’s, pekanneute en amandels. Hierdie toerusting sorteer neute volgens grootte deur middel van vibrerende siflae wat in rye van ses of meer werkvlakke opgestel is. Dié sortering is noodsaaklik vir kommersiële verwerkingsaanlegte, aangesien eenvormige produkgroottes dikwels ‘n vereiste is vir uitvoer en verwerking.

Elke masjien is gemaak van hoëgehalte, vlekvrye staal en is maklik om te onderhou en skoon te maak. Modelle is beskikbaar in verskillende groottes, insluitend eenhede met tot ses siflae, en kan aangepas word om aan die spesifieke behoeftes van verskillende gewasse of produksieskale te voldoen.

’n Nuwe standaard vir volhoubare, kostedoeltreffende sortering

Wat Agrotech se graan- en neutsorteerders laat uitstaan, is die balans tussen eenvoud en presisie. Die sorteerproses is vinnig, betroubaar en eenvoudig genoeg sodat plaaswerkers dit maklik kan bedryf sonder uitgebreide opleiding. Met min bewegende onderdele en ‘n robuuste ontwerp vereis die toerusting minimale versiening en het dit ‘n lang lewensduur selfs in rowwe plaasomstandighede.

Boonop kan Agrotech se toestelle maklik op sleepwaens gemonteer word vir gebruik op verskeie plekke op die plaas, of selfs tydens mobiele landboubedrywighede soos oesverwerking op afstande van die opbergfasiliteit.

NAMPO 2025: Presisie op uitstalling

By NAMPO 2025 het Agrotech SA hulle volledige reeks sorteer oplossings uitgestal – van hulle kraglose sorteerder tot hulle hoëvolume-neutsorteringsmasjiene. Boere kon self ervaar hoe vinnig, stil en doeltreffend hierdie toerusting werk, en talle boere het die geleentheid gebruik om te bespreek hoe die masjiene by hulle bestaande boerderystelsels ingeskakel kan word.

Die Agrotech-span het besoekers aan hulle stalletjie vriendelik ontvang en waardevolle insig gedeel oor hoe sortering van graan en neute met die regte toerusting werklik ’n verskil kan maak aan winsgewendheid en marktoegang.

Minder verliese, meer wins, en beter beheer

Agrotech SA se sorteeroplossings bring ’n broodnodige kombinasie van robuustheid, eenvoud en tegniese akkuraatheid na Suid-Afrikaanse boere. Met opsies wat geen elektrisiteit benodig nie en ’n fokus op presisie en betroubaarheid, bied hierdie toerusting ’n werklike oplossing vir boere wat gehalte ernstig opneem.

Vir meer inligting oor Agrotech SA se graan- en neutsorteerders, besoek www.agrotechsa.co.za, of kontak hulle span direk vir ‘n demonstrasie en persoonlike raad.