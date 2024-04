Aantygings oor “death ship” is bog

Die Oos-Kaapse tak van die Rooivleisprodusenteorganisasie (RPO) het dringend kapsie gemaak teen wat beskou word as feitelik verkeerde inligting oor die Al Messilah-boot wat lewende hawe vir uitvoer in die Oos-Londen hawe gelaai het. ‘n Bekende nasionale aanlyn-publikasie het na die toestande in die opskrif van die artikel verwys as “enough to make you puke”.

Intussen het die Nasionale Raad vir die Voorkoming van Wreedheid teenoor Diere (NSPCA) ook ‘n bohaai gemaak oor sogenaamde voorvalle van 6 000 van die meer as 50 000 skape aan boord die “death ship” wat volgens dié organisasie vuilbek, ook bekend as skurwebek, besmet is.

Die Al Messilah, wat ingerig is om lewende hawe te vervoer, behoort aan Al Mawashi, ‘n toonaangewende openbare maatskappy wat op die Kuweit Aandelemark noteer is. Die skip is 85,82 m lank en 32 m breed en is geskik om 65 000 stuks vee te vervoer.

Volgens Marzanne Roets van die Nasionale Dieregesondheidsforum (NDGF) is die siekte, wat amptelik bekend staan as Aansteeklike Ektieme, ‘n lid van die parapokkevirus-genus in die Pokkevirus-familie wat veral bokke en skape aantas. Kliniese tekens sluit tipies sere om die bek van ‘n besmette dier.

Die virus kom wêreldwyd en algemeen op plase in Suid-Afrika voor en hou geen noemenswaardige gesondheidsrisiko’s in nie. Dit is hoogs weerstandig in die omgewing en kan maande of selfs jare lank bly voortbestaan, wat dit moeilik maak om dit totaal uit te wis. Dit kan met die korrekte medisyne behandel word en dit klaar binne drie dae op. Skape wat vanself daarvan herstel het behou ‘n natuurlike weerstandigheid.

Sensasiesoeke

“Die NSPCA het probeer sensasie skep en met die verkeerde inligting probeer om ‘n prentjie te skilder wat ver van die waarheid is om onnodige openbare aandag te trek,” het Brent McNamara, Oos-Kaap Bestuurder van die Rooivleisprodusenteorganisasie (RPO), Maandagogend gesê.

Brent stel dit onomwonde dat die NSPCA se inligting dat 6 000 skape met die virus besmet is verkeerd is: volgens amptelike rekords is twintig skape by die voerkraal en tien op die hawe, dus altesaam dertig uit die 51 285 wat gelaai is (=0.06%), in die teenwoordigheid van staats- en private veeartse, geïdentifiseer.

Hierdie dertig skape is nie gelaai nie. Al die vee is vooraf deur staats- en private veeartse ondersoek en was teenwoordig tydens die laai van die diere. Die skip het op 5 April vertrek en volgens Brent het geen van die diere aan boord simptome van die siekte ontwikkel nie.

Landboudepartement stem saam min diere besmet

Dr Mzikavise Rozani van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling het bevestig dat die siekte nie wydverspreid voorgekom het soos wat die NSPCA wil voorgee nie. Die veearts aan boord die skip is ook voorsien van medikasie wat gebruik kon word indien nog voorvalle voorkom, wat nie gebeur het nie, het hy gesê.

Die veearts, ‘n veehanteerder en toesighouer het al die diere op die skip ten minste drie maal per dag nagegaan, terwyl die personeel van die Al Messilah ook voortdurend ‘n oog gehou het. Sou nog diere tekens van besmetting toon, sou hierdie diere in afsondering in hospitaalkampies gehou en behandel word totdat hulle herstel het.

Brent het bevestig dat die diere op die skip geen onnodige lyding sal ervaar nie. “Die dertig wat kliniese tekens getoon het, is nie gelaai nie. Enige nuwe voorvalle sal in afsondering behandel word. Hy het ook gesê veeartse weet hoe om siek diere, ook die met ‘n soönotiese siekte, te behandel sonder om self besmet te raak.

Oos-Kaap Rooivleisprodusente-organisasie

Volgens Frik van Rooyen, voorsitter van die RPO in die Oos-Kaap, is die aantygings van alle waarheid ontbloot want daar was toesighouers by die voerkraal, op die hawe en op die skip om seker te maak alles verloop vlot.

Teen vrydagaand (5de April 2024) was daar 51 285 stuks kleinvee en beeste gelaai. Volgens Frik het die diere beweegruimte, toegang tot kos en water en is voorsiening gemaak vir saagsels om op te lê.

Voordat die vee gelaai is, is hulle deeglik ondersoek en daar is bevind dat 98% van hulle geskik is om vervoer te word. Geen dragtige diere, hetsy sigbaar dragtig of deur skandering bevestig, is gelaai nie.

Volgens die RPO het die skip ‘n goeie rekord en in die verlede was die vrektes van diere wat vervoer word laer as wat volgens internasionale standaarde aanvaarbaar is. Alle kwessies oor die welstand van die diere is aangespreek en die hele proses is deur staatsveeartse gemoniteer.

Die RPO is tevrede dat die uitvoerder alles in sy vermoë gedoen het om te voldoen aan die vereistes van die Suid-Afrikaanse vereistes vir lewende uitvoer en riglyne vir vervoer ter see.

Volgens Brent word die uitvoer van lewende hawe gereguleer deur omvattende verpligte riglyne wat in 2023 deur die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling neergelê is. Veeartseny-amptenare van die nasionale en provinsiale landboudepartemente hou toesig oor al die prosesse.

Brent het bevestig dat verteenwoordigers van die Oos-Kaapse tak van die Rooivleisprodusenteorganisasie (RPO) die voerkrale besoek het voor die Al Messilah in die hawe aangekom het, en verteenwoordigers was gedurende die vier dae wat die vee gelaai is by die voerkraal en op die skip teenwoordig. Hulle het ook verskeie kere aan boord gegaan om seker te maak alles is in orde.

“Die OK RPO is tevrede dat die uitvoerders alles in hulle vermoe gedoen het om die riglyne na te kom en die diere se welstand was ‘n belangrike deel van die beplanning en die uitvoering van die uitvoerproses. Enige probleme of beserings is onmiddellik hanteer.

Volgens Brent is die uitvoere van groot belang vir die volhoubaarheid van die rooivleisbedryf wat gebuk gaan onder lae pryse en ‘n plaaslike ooraanbod van skape en beeste.

Die direkte voordeel vir die Suid-Afrikaanse ekonomie is R205 miljoen.

Die kostes sluit in:

Waarde van die diere R177 miljoen

Voer wat aangekoop is R17 miljoen

Bykomende deeltydse werkskepping R1,2 miljoen vir vier weke

Hawe-inkomste R2,2 miljoen en

Vervoerkoste R5,8 miljoen.

Kontakbesonderhede

Vir meer inligting, kontak Brent McNamara by rpoec@rpo.co.za

Bronverwysings

Ajam, T. (2024) Death ship update: NSPCA confirms presence of infectious disease outbreak. Times Live

https://www.capetownetc.com/news/death-ship-update-nspca-confirms-presence-of-infectious-disease-outbreak/

Solomons, L. (2024) ‘Enough to make you puke’: Al Messilah ‘death ship’ docks in East London to load 57 000 cattle. News24

https://www.news24.com/news24/southafrica/news/enough-to-make-you-puke-al-messilah-death-ship-docks-in-east-london-to-load-57-000-cattle-20240405

Uys, F. (2024) Lewende uitvoer: Broodnodig vir veeboere en plaaslike ekonomie. Landbou.com

https://www.landbou.com/landbou/bedrywe/diere/lewende-uitvoer-broodnodig-vir-veeboere-en-plaaslike-ekonomie-20240405