Aandag alle boere! Uitverkoping van Danie Muller & Seuns se Bonsmara/Bovelder kudde

Nadat hulle dekades lank ’n voortreflike reputasie opgebou het vir hulle uitsonderlike Bonsmara- en Bovelderbeeste, hou Danie Muller & Seuns nou ’n groot uitverkoping van hul gesogte kudde.

Hierdie uitverkoping bied ’n unieke geleentheid vir veeboere om geneties beproefde diere aan te skaf wat geteel is vir prestasie, gehardheid en vleisgehalte. Of jy nou jou eie kudde wil versterk of op soek is na topteelmateriaal, hierdie veiling is nie iets wat jy wil misloop nie!

Datum: 25 Februarie 2025 om 11:00

Plek: Plaas Homesweet , Frankfort (27°24’42.7″S 28°22’59.7″E)

Aanwysings: Vanaf Frankfort ry op die Heilbron pad (R 34) vir 4.7 km, dan draai links op die Petrus Steyn grondpad (R 707) ry vir 16km. Draai links vir 3.4 km dan draai links by die plaas in.

Op aanbod: 420 Bonsmara/ Bovelder tipe beeste

105 koeie met kalwers (moontlik 3 in 1)

40 koeie met kalwers (1ste kalf koeie)

110 dragtige koeie

20 oop verse

Nota en opmerkings:

Uitsonderlike eenvormige diere op aanbod.

Volledige inentingsprogram is gevolg.

Kudde is BM negatief getoets.

Dragtigheidstatus en katalogus sal die dag met die veiling beskikbaar wees.

Vir enige navrae kontak:

Jan Mostert: 083 306 8408 (BKB Afslaer)

Deon Stegman: 079 878 2109 (BKB)

JD Steyn: 072 877 6984 (BKB)

