YARA: Die PROfessionele keuse – KimtraPro 20

By

‘n Klaargemengde fosfaat, sout, spoormineraal en proteïenaanvulling vir herkouers.

Die fosfaatbron in KimtraPro 20 is Yara Animal Nutrition se Kynofos 21, ‘n hoë kwaliteit MDCP.

Verryk met die belangrikste spoorminerale.

Bevat proteïen om groei en produksie van rumenmikrobes te stimuleer vir optimale vertering van gras.

Bevat hoogs biobeskikbare magnesium in die vorm van Magnesium-fosfaat.

Bevat melasse-byproduk om smaaklikheid en inname te bevorder.

In ‘n gerieflike korrelvorm om stof te beperk.

Geskik vir beeste, skape, bokke en herkouer-wildspesies.

Beskikbaar in sakgroottes van 50 kg en 25 kg.

Vertrou KimtraPro 20 vir optimale gesondheid, produksie en reproduksie.

Kontak Yara by animal.nutrition.sa@yara.com, 031-910-5100 of besoek ‘n webwerf by www.yara.co.za/animal-nutrition/