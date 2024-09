Wes-Kaapse byeboer verras met top Britse heuning-toekenning

Eddy Rubé het sowat 500 aktiewe byekorwe wat oral in die Wes-Kaap op private plase staan, insluitend in Durbanville, Wellington, Porterville, Ashton, Montagu en in die Overberg.

Dit was ‘n totale verrassing. So sê Eddy Rubé wat tydens die onlangse Big Buzz-heuningkompetisie op Somerset-Wes die eerste byeboer geword het om die gesogte Britse Blue Ribbon-toekenning te verower.

Die toekenning is gemaak tydens die Big Buzz Cape Honey Fest, wat van 15 tot 17 Maart deur die Wes-Kaapse Bye Vereniging (WKBV) by Lourensford Wynlandgoed in Somerset-Wes aangebied is. Die heuning en heuningwyn-kompetisie is verlede jaar die eerste keer aangebied en die wenners het daarna ook vir die eerste keer aan die Internasionale Britse heuningkompetisie in Oktober deelgeneem.

Drie Britse beoordelaars onder leiding van Enid Brown, wêreldbekende heuningbeoordelaar, was verlede jaar so beïndruk met die standaard van die Wes-Kaapse heuning dat hulle vanjaar op eie koste die Buzz bygewoon en as beoordelaars opgetree het.

“Dit was ‘n totale verrassing,” sê Eddy. “Ek was nie eens bewus van die toekenning voordat ek dit ontvang het nie, maar ek is diep dankbaar vir die erkenning.”

Die Blue Ribbon is die hoogste erkenning in die Verenigde Koninkryk en kan slegs toegeken word deur ‘n gekwalifiseerde beoordelaar soos Enid.

Hortoloog tot byeboer

Volgens Eddy het hy sewe jaar gelede sy eerste swerm bye in sy eie tuin op die kleinhoewe in Vierlanden in Durbanville, ‘n voorstad van Kaapstad, gevang en in ‘n korf gesit.

Eddy het in die voorstad Durbanville grootgeword en na skool hortologie aan die Kaap Tegnikon (nou die Cape Peninsula University of Technology of CPUT) studeer. “As ‘n hortoloog het ek altyd ‘n belangstelling in bye gehad. Na ek my eerste swerm gevang het, het die magic begin.”

Tans het hy sowat 500 aktiewe byekorwe wat oral in die Wes-Kaap op private plase staan, insluitend in Durbanville, Wellington, Porterville, Ashton, Montagu en in die Overberg.

Afhangend van die seisoen, verskaf die plase voeding in die vorm van Fynbos, renosterveld, bloekombome en veldblomme. Gedurende die bestuiwingseisoen skuif

hy van die korwe na vrugteboorde en groentesaadlande.

“Die grootste probleem bly maar vandalisme, maar dit is ook ‘n probleem om genoeg voeding vir gesonde bye en heuningproduksie te bekom. Dis nogal harde werk om seker te maak die bye is gesond en veilig, maar dit is wonderlik om met hulle te werk.”

Heuningkompetisies

Eddy het verlede jaar vir die eerste keer aan die WKBV se heuningkompetisie deelgeneem en sommer uit die staanspoor die toekennings met sy vier inskrywings in Klas 1 opgeraap. Hy het ‘n eerste plek vir vloeibare medium-heuning en tweede plek vir vloeibare ligte-heuning ontvang. By die Afrika Streeks-Apimondia Simposium in KwaZulu-Natal later in Maart het hy ‘n eerste plek met sy etikette en verpakking ontvang, asook vermelding vir sy vloeibare ligte-heuning.

Tydens die heuningkompetisie by Nampo by Bredasdorp in September 2023 het hy sommer ‘n klomp toekennings ontvang, wat naas bogenoemde kategorieë ook vir vloeibare donker heuning, ook vir kusstreke. Sy donker Fynbos-, boegoe- en bloekomheuning het ook erkenning gekry.

By vanjaar se Buzz het 20 uit sy 24 inskrywings erkenning ontvang. Die vloeibare ligte-heuning het nie net die eerste prys (goud) ontvang nie, maar ook die Blue Ribbon. “Die beoordelaar het vir my gesê dit is die beste bottel wat vertoon word en sy was baie beïndruk met die deurlopende hoë standaard van die inskrywing.”

“Vir my as ‘n redelik nuwe toetreder, was die Blue Ribbon erkenning vir my harde werk en ek is baie dankbaar daarvoor. Dit was ‘n groot verrassing wat ek glad nie verwag het nie – ek het nie eens geweet van die Blue Ribbon nie!”

Die gesogte toekenning het die kollig vir ‘n rukkie op sy heuning laat val wat goed is vir sy besigheid. “Dit gee ook vir my internasionale erkenning en lidmaatskap tot die VK se Nasionale Heuningskou wat my toelaat om vir die kompetisie in te skryf. Ek hoop om dit later vanjaar te doen.”

Wat nou verder? “Harde werk, soos gewoonlik, wat beteken baie ure saam met hierdie ongelooflike insekte waarvoor ek soveel bewondering en respek het. En dankbaarheid vir die vloeibare goud wat hulle vir my gee om met almal te kan deel.”

Kontakbesonderhede

Kontak Eddy Rube by 082-558-5666 of rubeeddy@gmail.com