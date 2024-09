Wenboere boer blou: New Holland T7 HD “Heavy Duty”- trekkerreeks

Met die nuwe T7 HD-reeks voeg New Holland hulle eerste Stage V-trekker tot die bestaande reeks by. Daar is drie modelle in die reeks, naamlik T7.290 HD (199 kW), T7.315 HD (221 kW) en die T7.340 HD (250 kW).

Hierdie trekkers is toegerus met die 6,7 liter FPT Industrial NEF-enjin wat die ECOBlue™ HI-eSCR 2-stelsel (echo Selective Catalytic Reduction) gebruik om die uitlaatgasse te verminder. Hierdie vernuwende nabehandelingstelsel is ’n onderhoudsvrye, gepatenteerde oplossing wat bedryfskoste tot die minimum beperk. Die dieseltenk hou ’n enorme 630 liter, wat beteken dat jy minder stop om vol te maak.

Die 4-spoed Auto Command™ deurlopend veranderlike transmissie (CVT) dra by tot die doeltreffende werking van hierdie trekker en het ’n maksimum spoed van 40 km/u.

Die Megaflow™ hidrouliese geslotebaan 220 liter olievloei voorsien voldoende vloei saam met vyf volledige elektroniese hidrouliese koppelings en die “Power beyond” hoëvloeikoppeling. Hierdie is om seker te maak dat die toerusting wat saam met hierdie trekkers gebruik word doeltreffend werk.

Hyserkapasiteit is 11 058 kg by die hyserballe met 10 305 kg 610 mm agter die balle met die 120 mm hulpsilinders. Daar is ’n opsie vir ’n voorhyser wat 6 016 kg sal optel by die hyserballe.

Die kragaftakker (PTO) is ’n vierspoed wat die volgende omwentelings gee, naamlik 540, 540E, 1 000 en 1 000E. Die 1 3/8-as werk op al die opsies en die 1 ¾-as word ekstra voorsien vir harde 1 000 rpm-werk.

Dit is ook toegerus met die PLM™-intelligensie wat die Intelliview™-12-skerm en SideWinder™ Ultra insluit. Die beheerarm kan verstel word sodat die Commandgrip™ multifunksie-handvatsel gemaklik in die operateur se hand pas. Daar is ook 10 knoppies wat geprogrammeer kan word soos verkies. Dit maak dit makliker vir die operateur om doeltreffend te werk. Telematika is ook standaard saam met die outomatiese stuurstelsel wat oop is vir RTK-korreksiesein. Data-oordrag is ook deel van die standaardpakket. Isobus II-koppelings is ook klaar geïntegreer reg om te gebruik.

Terraglide™ saal-tipe vooravering is standaard saam met die Comfort Ride™ meganiese kajuitvering. Die Horizon™-kajuit is die stilste in die mark met 66dB(A). Die nuwe kajuit is ook 7,5% groter in volume, het 11% meer glas, 33% wyer toegang en ‘n 14% groter deur in vergelyking met die vorige reeks se kajuit.

Daar is verskillende bande-opsies van enkel- en dubbelwiele. Beladingsgewigte word volgens jou behoefte aangepas en die maksimum gewig is ’n allemintige 16 800 kg.

Ons fokus tans vir in Suid-Afrika op die T7.315 HD-eenheid en voer dit as standaard in met die Blue Power-pakket. Dit sluit in die opvallende metaal-middernagblou verf, kroomroosters, silwer wiele en 3D-plakkers, Blue Power dakteken, Auto Comfort™-sitplek met stylvolle Blue Power-kenteken en Blue Power-handelsmerk-kajuittapyt in.

’n Bluetooth-radio met vier luidsprekers en klimaatbeheerlugversorging kan alles vanaf die Intelliview™ 12-skerm of SideWinder™ Ultra beheer word. Agt LUD-ligte is standaard met opsies tot 24 ligte wat 45 600 lumens uitstraal. Die stelsel is ook gereed om kameras te koppel vir meer sigbaarheid.

Die 2 jaar / 2 000 uur Service Plus-waarborg is standaard.

CNH Capital Finansiering is ook beskikbaar. Jou eerste premie is eers Oktober 2025. Bepalings en voorwaardes geld. 20% deposito, tot en met 5 jaar, BTW terug in maand vier. Rentekoers is gebaseer op die klant se kredietstatus.