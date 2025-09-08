Categories: Video'sPublished On: 8th September 2025

Video: Vrugtevliegbeheer wat werk: GF-120™ NF Insekdoder in aksie

Vrugtevlieë kan gewasse verwoes as dit nie behoorlik bestuur word nie – en ‘n strategie op die grond maak die verskil.

Devan Lotter, tegniese verkoopsverteenwoordiger, en Wian Smit, gewasadviseur by InteliGro, verduidelik hoe GF-120™ NF Insekdoder resultate lewer wanneer dit as deel van ‘n volledige gebiedsbestuursplan gebruik word.

Wian deel ook waarom die kombinasie van lug- en grondbehandelings tot beter, langerdurige beheer lei. Kyk die video om sy beste praktyke te leer en te sien hoe GF-120™ NF vrugtevlieë weghou.

