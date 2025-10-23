Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 23rd October 2025

VIDEO – TVH: Hou Suid-Afrikaanse boere aan die beweeg

TVH het sy voetspoor oor Suid-Afrika heen geleidelik uitgebrei om te verseker dat boere, kontrakteurs en herstelwerkers vinnige en betroubare toegang het tot die onderdele wat hulle nodig het — presies wanneer hulle dit nodig het.

By NAMPO Kaap 2025 het Reuben Hendrickse van TVH Parts in Kaapstad gedeel hoe TVH Suid-Afrikaanse boere help om waardevolle tyd en geld te bespaar deur hul wêreldklas onderdele en vernuwende digitale hulpmiddels.

