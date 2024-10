By

TurfManzi Irrigation bied boere nou al vir 25 jaar oplossings in die besproeiingsbedryf. Hulle doen alles van ontwerp, installering en monitering van stelsels.

Augos spesialiseer in besigheidskritieke data. Saam werk Augos met TurfManzi en bied produkte in elektrisiteit, water en gas.

Kontak Augos by www.augos.co.za, of bereik hulle deur TurfManzi Irrigation se handelaars. Besoek TurfManzi se webblad by www.tmiirrigation.co.za.