VIDEO- Stewig, rats, betroubaar: Die LiuGong 50CN Wiellaaier lewer af!

Regard Hayman, verkoopsbestuurder van ELB Equipment vir die Wes-Kaap, stel die LiuGong 50CN Wiellaaier bekend — ’n kompakte maar kragtige masjien wat gebou is vir Suid-Afrikaanse toestande.

Met sy robuuste raamwerk, reaksievermoë hidroulika en brandstofdoeltreffende enjin, is die 50CN ontwerp om veeleisende take met gemak te hanteer.

Operateurs hou van sy gladde hantering, lae onderhoudsvereistes en indrukwekkende uitbreekkrag, wat dit ’n topkeuse maak vir konstruksie, landbou en materiaalhantering.

