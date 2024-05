VIDEO: Senter 360 spog met hulle sakpas, staatmaker spilpunte by NAMPO 2024

Hoekom is Senter 360 se spilpunte ‘n opsie? Gehalte waarop jy kan reken teen ’n prys wat jy kan bekostig. Wanneer jy vir Theuns Dreyer oor Senter 360 se spilpunte vra, wakker daar passie in sy oë op en woorde vloei onophoudelik soos water uit ‘n Senter 360 spilpunt se spuite! Senter 360 se kundiges is nie net baie trots op hulle werk nie, maar geniet dit ook om flink en presies volgens die kliënt se behoeftes te werk.

Theuns Dreyer van Senter 360 vertel meer by NAMPO 2024 oor hulle spilpunte: